Cristin Milioti gana su primer Emmy por “The Penguin”

La actriz se llevó el premio a Mejor Actriz en Serie Limitada o Película por su papel de Sofía Falcone

September 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cristin Milioti alzó el galardón por su actuación en “The Penguin” de HBO, interpretando a Sofía, conocida como “Gigante. La serie sigue al personaje de Colin Farrell tras su aparición en la película The Batman, presentó a Sofía, quien tras una década en el hospital, busca vengar la muerte de su hermano Alberto y enfrentarse a los responsables.

El papel de Sofía nacida en el universo superheroico de DC le permitió a la actriz imponerse a sus contrincantes: Cate Blanchett, Meghann Fahy, Rashida Jones y Michelle Williams.

Cristin reconoció que la preparación de su personaje fue intensa, sobre todo por los aspectos físicos de la grabación.

En su discurso expresó, “es muy difícil darle sentido a estar vivo en este mundo ahora mismo, asó que estoy profundamente agradecida por los momentos brillantes. Interpretar a esta mujer fue un momento brillante para mí, a pesar de lo gris que era su historia. Sentí como si estuviera volando”.

