8 planes gratis en CDMX para disfrutar cultura, historia y experiencias inolvidables

La Ciudad de México es un paraíso para quienes buscan cultura, arte y espacios inolvidables sin tener que pagar. Entre bibliotecas espectaculares, palacios icónicos, casas museo y conciertos gratuitos, hay actividades para todos los gustos.

Aquí te presentamos 8 planes gratis en CDMX para vivir experiencias diferentes, conocer rincones sorprendentes y disfrutar de la capital con estilo.

1. Biblioteca Vasconcelos

Considerada una de las bibliotecas más impresionantes del mundo, su arquitectura futurista y sus activaciones creativas y de arte en sus salas, la convierten en un espacio único. Ideal para leer, estudiar o simplemente admirar su estructura suspendida y sus pasillos infinitos.

R.M. Nunes/Getty Images

2. Lago Algo

Aunque no es del gusto de todos, este espacio en la Segunda Sección de Chapultepec se reinventa constantemente con nuevas experiencias y actividades al aire libre. Perfecto para caminar, sentarte junto al lago o explorar sus instalaciones artísticas temporales.

3. Casa Guillermo Tovar de Teresa

Este recinto, que fue la casa del historiador y coleccionista Guillermo Tovar de Teresa, conserva una de las colecciones más impresionantes de arte y objetos históricos. Su entrada gratuita te permite adentrarte en un universo único de arte y patrimonio cultural.

4. Foro Valparaíso

Ubicado en el Centro Histórico, este edificio del siglo XVIII combina arte, historia y arquitectura. Su escalera helicoidal es uno de sus grandes atractivos y su entrada libre lo convierte en un plan imperdible para quienes aman descubrir joyas arquitectónicas.

Sistema de Información Cultural

5. Palacio Postal

A unos pasos del Palacio de Bellas Artes, este edificio parece salido de un cuento. Su fachada y su interior de estilo art nouveau son un deleite visual y, al ser rápido de visitar, es perfecto para incluirlo en cualquier recorrido por el Centro.

6. Palacio de Iturbide

Este imponente palacio alberga exposiciones de arte y cultura abiertas al público. Además de su valor histórico, su arquitectura es espectacular: un ejemplo del barroco novohispano que puedes recorrer gratis y con calma.

powerofforever/Getty Images

7. Complejo Cultural Los Pinos

La que fuera la residencia oficial de los presidentes de México hoy es un espacio abierto al público con exposiciones, conciertos, actividades para niños y amplios jardines para relajarse. Un plan ideal para un domingo en familia.

Arlette Lopez/Getty Images

8. Conciertos gratis en el MUNAL

El Museo Nacional de Arte ofrece conciertos gratuitos organizados por la Coordinación Nacional de Música y Ópera todos los sábados y domingos. Consulta su cartelera en redes sociales para no perderte presentaciones de música clásica, ópera y ensambles.

La CDMX está llena de planes gratuitos que combinan cultura, historia y naturaleza. Desde leer en una de las bibliotecas más impresionantes del mundo hasta escuchar conciertos gratis en un museo icónico, estos ocho lugares te permitirán redescubrir la ciudad sin gastar dinero y con experiencias memorables.