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Inés Gómez Mont debuta como novelista con ‘Ley de Fuego’ en medio de su situación judicial

La exconductora presentó una obra de más de 800 páginas centrada en los círculos de poder y el sistema penal en México, un proyecto que se suma a sus publicaciones independientes de corte infantil.

Octubre 15, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Inés Gómez Mont

Inés ya había escrito cuatro libros de corte infantil.

Getty Images

Inés Gómez Mont incursionó en el ámbito literario para público adulto con el lanzamiento de su primera novela titulada Ley de Fuego, una obra de 815 páginas enmarcada en el género de thriller legal, crimen y suspenso romántico. El libro ya se encuentra disponible en formato digital y físico a través de plataformas como Amazon.

La trama sigue la historia de Carlota Torres, una abogada penalista que se enfrenta a los círculos de poder, corrupción, rivalidades familiares y traiciones en México, mientras entabla una compleja relación con Lorenzo Andrade, el fiscal general de la República en la ficción.

Dedicatorias y mensajes personales

En las primeras páginas de la publicación, la autora dedica el libro a sus siete hijos, así como a sus padres, hermanos y resto de su familia, a quienes describe como su respaldo. Asimismo, incluye un mensaje dirigido a sus seguidoras, a quienes llama las “indomables”, haciendo un reconocimiento a la resiliencia y al proceso de reconstrucción personal.

En el apartado final de la obra, la publicación anticipa un próximo proyecto de no ficción que abarcará una investigación y un relato documental de carácter personal.

Libro Ley de Fuego, de Inés Gómez Mont

‘Ley de Fuego’, de Inés Gómez Mont

Su trayectoria editorial reciente y contexto actual

Antes del lanzamiento de Ley de Fuego, la exconductora de televisión había publicado de forma independiente cuatro títulos dirigidos al público infantil y familiar entre 2025 y 2026: María, la niña del lazo azul (enfocado en el autismo), Cuando papá se fue, el amor se quedó (sobre el duelo), Mamá, ¿por qué sigues creyendo? (sobre la fe) y Soy Cebolla, doy lágrimas de amor (sobre la inclusión y la neurodiversidad).

El lanzamiento de esta obra de suspenso legal ocurre mientras Gómez Mont permanece alejada de la vida pública desde 2021 debido a los procesos judiciales e investigaciones federales que enfrenta en México. Aunque se dio a conocer recientemente el retiro de las fichas rojas por parte de Interpol, las autoridades y fiscalías mexicanas mantienen vigentes las órdenes de aprehensión correspondientes.

Inés Gómez Mont
Marjorie Daphnis
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