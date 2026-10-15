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Hilary Swank anuncia que será mamá por tercera vez a los 52 años

Hilary Swank confirmó que espera a su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider, cuyo nacimiento está previsto para diciembre.

Octubre 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Hilary Swank anuncia que será mamá por tercera vez a los 52 años

Hilary Swank anuncia que será mamá por tercera vez a los 52 años

Getty Images

La actriz ganadora de dos premios Oscar, Hilary Swank, sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar que será mamá por tercera vez a los 52 años, la intérprete y su esposo, el empresario Philip Schneider, se preparan para recibir a un nuevo integrante de la familia el próximo mes de diciembre.

Swank se convirtió en madre por primera vez a los 48 años, cuando dio la bienvenida a sus mellizos, Aya y Ohm, en abril de 2023, y ahora, poco más de tres años después, la actriz se prepara para vivir nuevamente la experiencia de la maternidad.

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Así es como Hillary Swank dio a conocer su tercer embarazo a los 52 años

Con un divertido video, lleno de luces y baile, que publicó en su perfil de Instagram, Hilary confirmó que su familia está a punto de crecer con la llegada de su tercer hijo el peróximo mes de diciembre.

Mucha gente me ha estado preguntando cuál será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”, escribió, en alusión al nacimiento previsto para finales de año.

El anuncio provocó numerosas felicitaciones de seguidores y otras figuras del entretenimiento, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la talentosa actriz.

Cómo vive Hilary Swank la maternidad después de los 50

Durante una entrevista con la revista People, Hilary reflexionó sobre la maternidad después de los 50 años y destacó que esta etapa le permite disfrutar de sus hijos y dedicarles más tiempo con mayor tranquilidad.

Simplemente se dio la casualidad de que tuve hijos mucho más tarde. Hubo muchas cosas que lo impidieron antes”, confesó la actriz al recordar su trayectoria personal.

Antes de convertirse en madre, Swank dedicó buena parte de su vida a consolidar su carrera en Hollywood, lo que le permitió ganar dos premios Oscar a Mejor Actriz: el primero por Boys Don’t Cry (1999) y el segundo por Million Dollar Baby (2004).

Swank también destacó que la madurez adquirida con los años le permite afrontar la maternidad con más paciencia y una perspectiva diferente ante los desafíos de la crianza.

Si hubiera tenido un hijo a los 20 o a los 30 años, creo que sería una madre muy diferente a la que soy ahora”, declaró Swank.

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