A casi dos meses de la muerte de Hayden Panettiere, se dieron a conocer nuevos detalles sobre los últimos momentos de la actriz. Una grabación de la llamada al 911, obtenida por ABC News mediante una solicitud oficial de acceso a la información, revela cómo intentaron salvarle la vida después de encontrarla inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con el reporte policial, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, expareja de la actriz, se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Durante la llamada de aproximadamente siete minutos, explicó que había llegado al departamento después de asistir a la iglesia y que encontró a Panettiere sin responder.

Revelan la llamada al 911 durante los últimos momentos de Hayden Panettiere: “No respira” gotpap/Bauer-Griffin/GC Images

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¿Qué se escucha en la llamada al 911 de Hayden Panettiere?

En la grabación difundida el 14 de octubre, el operador de emergencias pregunta si la actriz estaba respirando, a lo que el hombre responde que no. Ante la situación, el personal de emergencias comenzó a darle instrucciones para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), indicándole cómo colocar a la actriz y efectuar las compresiones torácicas mientras llegaba la asistencia médica.

Según los registros oficiales, los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de la 1:51 de la tarde del 16 de agosto de 2026. A pesar de los esfuerzos de reanimación, Hayden Panettiere fue declarada muerta aproximadamente a las 2:32 de la tarde, a los 36 años.

Marcel Thomas/FilmMagic

¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere?

El 22 de septiembre, la Oficina Forense del Condado de Greenville confirmó que la actriz falleció por una intoxicación accidental relacionada con los efectos de varias sustancias, entre ellas fentanilo, alprazolam, metocarbamol, quetiapina y 4-ANPP.

El informe forense también señaló que no se encontraron lesiones traumáticas que contribuyeran a su fallecimiento. Aunque la causa de muerte fue determinada oficialmente como accidental, el Departamento de Policía de Greenville informó que su investigación permanecía abierta para esclarecer las circunstancias del caso.