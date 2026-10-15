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El especial ramo sin flores con el que Georgina Rodríguez dio el ‘sí, acepto’ a Cristiano Ronaldo

La modelo rompió con la tradición nupcial al elegir un sencillo arreglo de ramas de olivo para su boda íntima con el futbolista portugués, un detalle cargado de simbolismo y fe.

Octubre 15, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron por lo civil en agosto de 2026.

Getty Images

Georgina Rodríguez continúa compartiendo detalles inéditos de su reciente enlace con Cristiano Ronaldo. En esta ocasión, la modelo llamó la atención de sus seguidores al revelar un elemento poco convencional de su look nupcial: un ramo de novia libre de rosas, peonías o flores tradicionales, compuesto únicamente por ramas de olivo.

A través de sus redes sociales, Georgina compartió una fotografía del arreglo colocado junto a una figura de la Virgen de Fátima, reflejando el carácter personal, sobrio y espiritual que definió su celebración matrimonial.

El profundo simbolismo detrás de las ramas de olivo

Lejos de los arreglos florales recargados, la elección de Georgina apostó por el minimalismo. Las ramas de olivo guardan un amplio simbolismo asociado históricamente con la paz, la esperanza, la prosperidad y la fortaleza, convirtiéndose en una alternativa cargada de intención para el inicio de esta nueva etapa en pareja.

Asimismo, la presencia del ramo junto a la imagen de la Virgen de Fátima reafirma la devoción de la modelo, quien en diversas oportunidades ha expresado públicamente su fe religiosa.

Una boda íntima y familiar en Portugal

El enlace civil de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se celebró el pasado 11 de agosto de 2026 en la intimidad de la sala de estar de su casa de verano en Cascais, Portugal. La fecha elegida coincidió exactamente con el décimo aniversario de su primer encuentro en una tienda Gucci en Madrid, donde la modelo trabajaba.

La ceremonia contó únicamente con la presencia de sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Tras el acto civil, la familia acudió al santuario de Fátima para presenciar una misa y recibir la bendición religiosa.

En declaraciones para una revista de moda, Georgina explicó que optaron por un festejo privado debido a que los eventos multitudinarios y el lujo suelen formar parte constante de su vida cotidiana. No obstante, la pareja adelantó que organizará una celebración de mayor escala en el futuro para compartir su unión con familiares y amigos.

Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo
Marjorie Daphnis
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