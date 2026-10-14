Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

El hijo de Jon Bon Jovi abrió su corazón sobre la llegada de su primera hija junto a la actriz de Stranger Things y confesó cómo la paternidad ha transformado su relación.

Octubre 14, 2026 • 
Tania Franco
Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

Roger Kisby/Getty Images for Netflix

Jake Bongiovi abrió su corazón sobre la familia que ha formado junto a Millie Bobby Brown. En una entrevista con L’Beauté Homme, publicada el 13 de octubre de 2026, el actor y modelo de 24 años compartió cómo la paternidad ha cambiado sus prioridades y fortalecido el vínculo que mantiene con la protagonista de Stranger Things.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2024, adoptó a su primera hija en 2025 y amplió su familia con un segundo bebé en septiembre de 2026. Aunque ambos han procurado mantener la privacidad de sus hijos, Jake compartió algunas de las experiencias que más lo han marcado en esta nueva etapa.

Ver a Millie convertirse en madre ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida.
Jake Bongiovi

Jake Bongiovi


Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

IG: @JakeBongiovi

El joven también destacó lo especial que ha sido construir una familia junto a quien considera su mejor amiga, especialmente porque ambos están descubriendo juntos las primeras experiencias de la paternidad.

Convertirme en padre ha ampliado por completo mi comprensión de la palabra amor.
Jake Bongiovi

Jake BongioviJake Bongiovi


Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres

IG: @JakeBongiovi

Bongiovi explicó que, antes de tener hijos, creía entender lo que significaba amar incondicionalmente, pero que la experiencia de la paternidad le mostró una forma de amor que nunca había conocido. También confesó que uno de los momentos más especiales de su día es escuchar a su hija llamarlo “papá” cuando entra a una habitación, un gesto cotidiano que considera difícil de describir.

La actriz ya había expresado públicamente su deseo de tener una familia numerosa y su interés por la adopción, una decisión que comparte con su esposo. Aunque mantienen en privado los nombres y otros detalles personales de sus hijos, las recientes declaraciones de Jake reflejan la felicidad y las responsabilidades que acompañan esta nueva etapa de su matrimonio.

Millie Bobby Brown Jake Bongiovi
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Selma Blair
Entretenimiento
Selma Blair se declara no culpable de agresión tras altercado en vuelo: Atribuye episodio a emergencia médica
Octubre 13, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Todo sobre la bioserie de Angélica Rivera protagonizada por Sofía Castro
Entretenimiento
¿Hablará de EPN? Todo sobre la bioserie de Angélica Rivera protagonizada por Sofía Castro
Octubre 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir
Entretenimiento
¿Cuál fue la última película de RJ Mitte? El actor de Breaking Bad dejó un estreno pendiente antes de morir
Octubre 13, 2026
 · 
Tania Franco
Timbiriche - Press Conference¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito
Entretenimiento
¿Dónde están hoy los integrantes originales de Timbiriche? Así cambiaron sus vidas después del éxito
Octubre 13, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad
Entretenimiento
¿Quién es Kennedy Suarez, la prometida de RJ Mitte? La historia de amor del fallecido actor de Breaking Bad
Su inesperado fallecimiento ocurrió apenas dos días después del primer aniversario de su compromiso matrimonial
Octubre 12, 2026
 · 
Tania Franco
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
Entretenimiento
Bryan Cranston se despide de RJ Mitte con emotivo mensaje: “Te extrañaré, hijo”
El protagonista de Breaking Bad recordó al actor, quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas, y reveló que apenas unas semanas antes de su muerte habían hablado sobre reunirse para almorzar.
Octubre 13, 2026
 · 
Tania Franco
Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?
Entretenimiento
Muere RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años: ¿qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?
El actor estadounidense, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie protagonizada por Bryan Cranston, falleció en Texas.
Octubre 12, 2026
 · 
Tania Franco
Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte tras su muerte a los 34 años
Entretenimiento
Elenco de ‘Breaking Bad’ despide a RJ Mitte: las emotivas palabras de Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris
Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se mostraron profundamente afectados por la muerte de RJ Mitte a los 34 años, y compartieron emotivos mensajes de despedida.
Octubre 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez