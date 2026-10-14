Jake Bongiovi abrió su corazón sobre la familia que ha formado junto a Millie Bobby Brown. En una entrevista con L’Beauté Homme, publicada el 13 de octubre de 2026, el actor y modelo de 24 años compartió cómo la paternidad ha cambiado sus prioridades y fortalecido el vínculo que mantiene con la protagonista de Stranger Things.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2024, adoptó a su primera hija en 2025 y amplió su familia con un segundo bebé en septiembre de 2026. Aunque ambos han procurado mantener la privacidad de sus hijos, Jake compartió algunas de las experiencias que más lo han marcado en esta nueva etapa.

Ver a Millie convertirse en madre ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida.

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Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres IG: @JakeBongiovi

El joven también destacó lo especial que ha sido construir una familia junto a quien considera su mejor amiga, especialmente porque ambos están descubriendo juntos las primeras experiencias de la paternidad.

Convertirme en padre ha ampliado por completo mi comprensión de la palabra amor.

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Jake Bongiovi revela cómo ha cambiado su matrimonio con Millie Bobby Brown tras convertirse en padres IG: @JakeBongiovi

Bongiovi explicó que, antes de tener hijos, creía entender lo que significaba amar incondicionalmente, pero que la experiencia de la paternidad le mostró una forma de amor que nunca había conocido. También confesó que uno de los momentos más especiales de su día es escuchar a su hija llamarlo “papá” cuando entra a una habitación, un gesto cotidiano que considera difícil de describir.

La actriz ya había expresado públicamente su deseo de tener una familia numerosa y su interés por la adopción, una decisión que comparte con su esposo. Aunque mantienen en privado los nombres y otros detalles personales de sus hijos, las recientes declaraciones de Jake reflejan la felicidad y las responsabilidades que acompañan esta nueva etapa de su matrimonio.