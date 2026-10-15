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Personalidades

Cata Ayúdate a Dar 2026

Una noche que nos recordó la importancia de reunirnos por una buena causa.

Octubre 15, 2026 • 
Tania Franco

Estuvimos presentes en la Cata Ayúdate a Dar, un encuentro que reunió a personalidades como Gabriel Gadsden, Alejandro Rodríguez y Pablo Arena, así como a la chef Cuqui Martínez y al chef Abel Hernández, entre otros invitados, para compartir una experiencia especial en torno a la gastronomía, el vino y la solidaridad.

Cata Ayúdate a Dar 2026
17A CATA AYUDATE A DAR
17A CATA AYUDATE A DAR
17A CATA AYUDATE A DAR
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17A CATA AYUDATE A DAR
17A CATA AYUDATE A DAR

Gabriel Gadsden

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Chef Cuqui Martínez y chef Abel Hernández

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

tarte tatin de jitomate

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Pablo Arena

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Juan Carlos Domenzain , Pablo Suinaga, José Ramón Fernández , Alejandro Rodríguez y José Ramón Fernández

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

José Antonio Riestra, Gabriel Gadsden y Ángel Olavarrieta

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Pedro Peláez , Giovanna Calvani y Claudia Tomás

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Gabriel Gadsden, Manuel Pacheco y Pablo Suinaga

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

chef Josefina Santacruz

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Gabriela Calzada y Alfredo Pérez Varona

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Diego Arena , Isabela Arvizu y Jorge Herrera

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO
Seán McGirr deja Alexander McQueen después de tres años como director creativo: ¿qué pasó?
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Octubre 15, 2026
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Octubre 15, 2026
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Tania Franco
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Octubre 15, 2026
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Tania Franco
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Octubre 15, 2026
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Tania Franco
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Octubre 14, 2026
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Tania Franco
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Octubre 14, 2026
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Tania Franco
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Octubre 14, 2026
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Se confirmó que el pontífice de 71 años fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar y sometido a una cirugía en Roma. La Santa Sede reveló cómo transcurrió la operación y ofreció nuevos detalles sobre su recuperación.
Octubre 14, 2026
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Octubre 13, 2026
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Octubre 13, 2026
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Octubre 13, 2026
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Octubre 12, 2026
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Tania Franco
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Tania Franco
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Octubre 12, 2026
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Tania Franco
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Octubre 12, 2026
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Marjorie Daphnis
KOKTEL
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Daniela Romo recibe emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria artística
La cantante y actriz mexicana fue sorprendida con un reconocimiento especial por parte de José Ron y la agrupación Koktel Band, quienes celebraron su legado en la industria del entretenimiento.
Octubre 12, 2026
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Tania Franco
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Tania Franco
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Carlos Rivera se despide de ¿Quién Es La Máscara? conmovido y revela cómo vivió los momentos más difíciles
Durante el estreno de la nueva temporada, el cantante protagonizó una emotiva despedida en la que agradeció a la producción por acompañarlo durante años y dedicó unas palabras especiales a Mauricio Ochmann, quien llega como nuevo investigador.
Octubre 11, 2026
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Tania Franco
Alejandro Sanz lanza romántica indirecta a Stephanie Cayo en su concierto de la CDMX
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El cantante español hizo vibrar a miles de fans durante su gira “¿Y ahora qué?”, pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando hizo una referencia especial a su novia
Octubre 11, 2026
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Tania Franco
papa León XIV
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El papa León XIV será intervenido por un nódulo pulmonar en fase inicial
Tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice anunció que se someterá a una cirugía preventiva en Roma para extirpar una lesión localizada en etapa temprana, marcando el primer quebranto de salud de su pontificado.
Octubre 11, 2026
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Marjorie Daphnis
Christian Louboutin reinventa Blancanieves con su colección Primavera-Verano 2027
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Con Dita Von Teese como protagonista y creaciones de John Galliano, la firma francesa presentó Eternal Youth, una propuesta que transforma el clásico cuento de hadas en una celebración del empoderamiento femenino.
Octubre 10, 2026
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Tania Franco
Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”
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Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”
El cantante recordó los difíciles momentos que vivió durante su etapa en One Direction y confesó cómo una relación sentimental transformó su manera de enfrentar la fama.
Octubre 10, 2026
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Tania Franco
Anne Hathaway sorprende al elogiar Digger, la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
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En medio de las críticas y su complicado debut en taquilla, la actriz otorgó la máxima calificación a la cinta y compartió una entusiasta reseña.
Octubre 09, 2026
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Tania Franco
¡Charles Leclerc sorprende tocando el piano! El piloto de Ferrari muestra una nueva faceta
Entretenimiento
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El piloto monegasco volvió a demostrar su pasión por la música al compartir un video tocando el piano en sus redes sociales.
Octubre 08, 2026
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Tania Franco
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La ganadora del Oscar enfrenta una disputa legal con su exesposo Olivier Martinez por la custodia de Maceo, de 13 años, mientras su hija mayor, Nahla, salió públicamente en su defensa.
Octubre 08, 2026
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Tania Franco
Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026
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Anne Carson: quién es la poeta que desafió las reglas de la literatura y conquistó el Nobel
La poeta canadiense, Anne Carson, fue reconocida este 8 de octubre con el Nobel de Literatura 2026, con una obra audaz y desafiante.
Octubre 08, 2026
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Melisa Velázquez
Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio
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La actriz presentó oficialmente la solicitud para poner fin a su relación y pidió la custodia legal y física principal de Isabel, la hija de cuatro años que tienen en común.
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Tania Franco
Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre
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La actriz, quien dará vida a Maysilee Donner en Amanecer en la cosecha, sorprendió en París con un diseño inspirado en el inolvidable look que Jennifer Lawrence llevó en En llamas.
Octubre 07, 2026
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Tania Franco
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