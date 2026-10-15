Cata Ayúdate a Dar 2026

Estuvimos presentes en la Cata Ayúdate a Dar, un encuentro que reunió a personalidades como Gabriel Gadsden, Alejandro Rodríguez y Pablo Arena, así como a la chef Cuqui Martínez y al chef Abel Hernández, entre otros invitados, para compartir una experiencia especial en torno a la gastronomía, el vino y la solidaridad.