¿Qué está pasando con Carlos Rivera? Por esta razón preocupa a sus fans

Carlos Rivera encendió las alarmas entre sus seguidores después de revelar que atraviesa un problema de salud que lo mantendrá alejado de los escenarios durante varios meses. A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el cantante explicó que deberá someterse a una microcirugía en las cuerdas vocales durante la segunda semana de noviembre.

El intérprete detalló que comenzó a experimentar dificultades con su voz durante su gira por España, en julio de 2026. Tras acudir con especialistas, le detectaron una lesión en la cuerda vocal izquierda que no logró recuperarse por completo, pese al tratamiento y reposo que siguió durante las últimas semanas.

Es una microcirugía, realmente no es nada grave, no es nada complejo. Carlos Rivera

¿Qué conciertos canceló?

Mediante un comunicado oficial, el equipo del artista confirmó que sus presentaciones en Quito, Guayaquil, Costa Rica y Monterrey serán reprogramadas para 2027, mientras que su concierto del 26 de noviembre en Querétaro quedó cancelado.

Por otra parte, sus presentaciones del 23 de octubre en Tlaxcala y del 2 de noviembre en Guadalajara continúan programadas. Carlos Rivera espera regresar a los escenarios en febrero de 2027, aunque su reincorporación dependerá de su recuperación y de las indicaciones médicas.