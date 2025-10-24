Así se llevó a cabo la Caminata Sagrada por la libertad de Konstantin Rudnev en Puebla

La marcha reunió a ciudadanos, activistas, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos, quienes caminaron en silencio y con respeto, portando mensajes de esperanza, justicia y libertad. En esta ocasión, la memoria histórica de la Matanza de Cholula, una de las tragedias más profundas de México se unió al llamado mundial por la liberación de Rudnev.

Durante la caminata, los asistentes alzaron su voz pidiendo al fiscal que haga justicia y ordene la liberación de Konstantin Rudnev, recordando que su caso representa la defensa de los derechos humanos y de la libertad de pensamiento. Las consignas resonaron con fuerza entre los presentes, uniendo a todos en un mismo mensaje de verdad y esperanza.

Los organizadores destacaron que la causa de Konstantin Rudnev trasciende fronteras, porque representa a todas las personas encarceladas injustamente por sus ideas. “Defender su libertad es defender la libertad de todos”, señalaron durante el evento.