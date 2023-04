Andrea Meza lanza comentario sobre la maternidad y genera polémica

La conductora mexicana Andrea Meza se sinceró sobre el motivo por el que no ha tenido hijos y dijo que tiene muy claro que la maternidad no es lo suyo, sin embargo, el no querer tener hijos sigue siendo una decisión muy cuestionada en la sociedad, ya que muchas mujeres sueñan con ser madres.

Pese a las críticas, Andrea Meza expresó su opinión al respecto. “A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño. Entonces para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”, precisó Andrea durante el programa Hoy Día de Telemundo.

“Aparte de todo esto, yo estoy en un punto de mi carrera profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar o por un tiempo para estar haciendo otras actividades. Yo me quiero enfocar 100% a esto”, agregó la exreina de belleza.

Asimismo, comentó que ella y su pareja comparten la misma forma de pensar en cuanto a los hijos. “Es super importante que tu pareja esté como que alineada contigo porque ahí si se pueden crear un montón de problemas cuando uno no quiere y el otro sí quiere”.

Inmediatamente, los comentarios de la conductora Andrea Meza generaron revuelo en redes sociales, pues hubo quienes si apoyaron su decisión, pero también recibió críticas.