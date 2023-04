Julián Figueroa: ellos son los hermanos que fallecieron, y las medias hermanas que le sobreviven

El mundo del regional mexicano está pasando por una lamentable situación en la que se anunció la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. La actriz de 63 años compartió detalles en redes: “lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. eL parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Esta no sería la primera pérdida trágica de un descendiente del llamado ‘poeta del pueblo’, pues con anterioridad ya habían fallecido dos medios hermanos de Julián Figueroa. Te decimos quiénes fueron, así como la relación del fallecido cantante con el resto de sus hermanos.

¿Quiénes son los hermanos y medias hermanas de Julián Figueroa?

Joan Sebastian tuvo ocho hijos con diferentes mujeres. Todos ellos, medios hermanos de Julián Figueroa, han sido: José Manuel Figueroa (47), Juan Sebastián Figueroa (murió en 2015), Trigo de Jesús Figueroa (murió en 2006), Zarelea Figueroa Ocampo (34), Joana Marcelia Figueroa Espín (25), Juliana Joeri Figueroa Alonso (20).

¿Qué hermanos de Julián Figueroa murieron?

Son tres hijos de Joan Sebastian que han muerto trágicamente. El tercer hijo, Trigo, murió de un disparo después de que se salió de control un concierto de su papá en Texas. El segundo hijo, Juan Sebastian, murió en Cuernavaca tras inconvenientes por no haber podido ingresar a un club nocturno.

¿Cómo era la relación de Julián Figueroa con sus hermanos y medias hermanas?

La relación entre Julián y José Manuel siempre ha sido la de más altibajos. El hijo de Maribel Guardia y el de Teresa Figueroa han tenido algunas discrepancias, y quien daba más declaraciones era Julián. El fallecido artista comentó en alguna ocasión que José Manuel se dirigió a él como ‘hermanastro’, y Julián habló del caso: “de mi parte puede que él no me considere un hermano a mí. Yo a él sí lo considero un hermano, entonces siempre que él necesite algo de mí yo voy a estar ahí".

“No es que José Manuel sea el malo y yo el bueno, cada quien tiene su punto de vista. Cuando alguien te quiere se nota, y cuando alguien no te quiere se nota más. Él sabe que yo lo quiero. He tratado de acercarme a él muchísimas veces, la verdad no se puede. Yo tengo gracias a Dios muchísima gente que sí me quiere, entre ellas mis hermanas, mi familia, mi esposa y mi hijo”. dijo julián figueroa ante medios.

Asimismo ha revelado que con sus medias hermanas sí tenía buena relación. “Yo digo que son mis hermanas porque las quiero como mis hermanas, nos criamos juntos, hemos vivido muchas cosas, nos amamos”. Después confesó que su papá ‘se preocupó de estarnos juntando todo el tiempo’, “a mí me llevaba todo el tiempo con mis hermanas. Tengo una relación muy unida con ellas gracias a mi papá", vía People en Español.

Pero con Juliana, quien vive una auténtica vida de influencer en redes sociales, hubo otro conflicto por temas de la herencia. Julián llegó a hablarlo al respecto: “yo la tengo bloqueada [de redes]. Eliminó a toda mi familia y a mí me dejó de seguir. Se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos”.

En 2021 explicó que Juliana está molesta por no recibir la herencia de su padre Joan Sebastian, pero hasta entonces nadie había tomado posesión de nada porque no había testamento. “Lo que yo tengo de mi padre, él me lo dio en vida, así como ella, las propiedades que tiene en Estados Unidos mi padre se las heredó en vida. Ya en su momento nos tocará algo de la herencia”, explican medios.