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Temporada de nieve: Las villas alpinas más exclusivas para esquiar y disfrutar del mejor ‘après-ski’

Con la llegada de los meses más fríos, el jet set internacional y los entusiastas de la alta montaña ponen la mirada en los refugios europeos más sofisticados, donde el deporte de élite se fusiona con la alta gastronomía y el diseño alpino.

Octubre 14, 2026 • 
Marjorie Daphnis
St. Moritz

St. Moritz, en Suiza, ofrece múltiples opciones para pasarla de lujo, como el shopping, grandiosos hoteles, entretenimiento y gastronomía.

Getty Images

La temporada de nieve inaugura su período más esperado por los amantes del lujo invernal y los deportes blancos. Los majestuosos paisajes de los Alpes europeos vuelven a convertirse en el epicentro de la sofisticación, congregando a quienes buscan combinar la adrenalina del esquí en pistas de primer nivel con una oferta de hospitalidad inigualable.

Más allá de la práctica deportiva, la experiencia invernal en los destinos de montaña más exclusivos del mundo se define por el concepto de après-ski: largas tardes de convivencia alrededor de estufas de diseño, exclusivas terrazas con vistas panorámicas a los picos nevados y veladas gastronómicas firmadas por chefs galardonados con estrellas Michelin.

Los refugios imprescindibles del invierno europeo

Courchevel 1850 (Francia): Considerada la cúspide del lujo alpino, esta estación francesa destaca por su acceso directo a Los Tres Valles —el dominio esquiable más grande del mundo— y por albergar boutiques de alta costura, hoteles de categoría cinco estrellas y una concentración excepcional de restaurantes de alta cocina. Es el punto de encuentro por excelencia de la aristocracia y las celebridades internacionales.

Courchevel 1850

Lujo máximo en los chalets en Courchevel 1850.

Getty Images

St. Moritz (Suiza): Cuna del turismo alpino de invierno y sede histórica de eventos internacionales, esta villa en el valle de Engadin combina el glamour tradicional con la elegancia cosmopolita. Sus exclusivas opciones de shopping, sus palacios hoteleros y las legendarias experiencias de après-ski a la orilla del lago congelado redefinen la sofisticación en la alta montaña.

St. Moritz

St. Moritz, en Suiza, ofrece múltiples opciones para pasarla de lujo, como el shopping, grandiosos hoteles, entretenimiento y gastronomía.

Getty Images

Zermatt (Suiza): Famosa por la imponente y fotogénica presencia del monte Cervino (Matterhorn), esta villa alpina destaca por su compromiso con la exclusividad y la sostenibilidad al prohibir los vehículos de combustión en sus calles. Sus pistas técnicas y sus acogedores chalés de madera ofrecen una atmósfera de refugio privado incomparable.

Zermatt

En Zermatt, la sostenibilidad complementa el lujo de unas vacaciones inolvidables.

Getty Images

Cortina d’Ampezzo (Italia): Con el encanto inconfundible de los Dolomitas, la llamada “Reina de los Dolomitas” cautiva por su arquitectura italiana, su ambiente elegante y sus impresionantes formaciones rocosas que se tiñen de rosa al atardecer. Es el destino perfecto para quienes priorizan el diseño, el estilo de vida pausado y la gastronomía alpina tradicional elevada a su máxima expresión.

Cortina d’Ampezzo

Los paisajes nevados de Cortina d’Ampezzo te robarán el aliento.

Getty Images

El estilo de la alta montaña

Disfrutar de la temporada de nieve exige también un cuidado código de estilo. La tendencia actual en las estaciones de esquí apuesta por el chic alpino, combinando prendas técnicas de alto rendimiento —en tonos neutros como el blanco marfil, el negro y el marrón cacao— con complementos de lujo silencioso, como abrigos de pelo sintético, jerséis de lana de cachemira y gafas de sol de inspiración retro para las tardes de terraza.

Cortina d’Ampezzo

En Cortina d’Ampezzo encontrarás todo lo que deseas de unas vacaciones alpinas de lujo.

Getty Images

Así, la temporada de invierno se consolida una vez más como el escenario perfecto para vivir la montaña con los cinco sentidos, donde el deporte, el descanso y la elegancia comparten el mismo plano.

Alpes Suizos invierno Ski
Marjorie Daphnis
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