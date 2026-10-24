Dormir bien también es un lujo, una cama perfectamente tendida, sábanas frescas, aromas delicados y una selección de textiles pueden transformar por completo la experiencia de descansar. Inspirarse en los hoteles de cinco estrellas es una excelente manera de convertir la habitación en un espacio sofisticado, acogedor y dedicado al bienestar.

Sábanas aromatizadas

Uno de los detalles más característicos de la hotelería de lujo es el cuidado de los aromas. Las fragancias suaves, especialmente aquellas con notas de té blanco, se utilizan en algunos hoteles y spas para crear una atmósfera de frescura, limpieza y serenidad.

Para recrear esta experiencia en casa, puedes utilizar un spray textil con aroma a té blanco, lavanda o algodón fresco. Lo ideal es elegir una fragancia ligera que no resulte invasiva y aplicar únicamente productos formulados para ropa de cama. El objetivo es crear una experiencia sensorial agradable que invite a relajarse antes de dormir.

El arte de vestir una cama en capas

Una cama chic no está completa sin una balanceada combinación de capas, éstas no solo serán visualmente agradables, sino que darán un aspecto voluminoso y acogedor, muy característico en las suites de lujo. Basta con una sábana ajustable y una sábana superior de textura suave. Después, incorpora un edredón o cobertor y termina con una manta adicional doblada a los pies de la cama.

Para conseguir una estética sofisticada, apuesta por tonos neutros como blanco, beige, marfil o gris perla, y combina diferentes texturas sin saturar el espacio.

El lujo de dormir en una cama chic: ¿cómo elevar tu experiencia de descanso? Carlina Teteris/Getty Images

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Cambiar las sábanas, un pequeño ritual de lujo

Pocas sensaciones se comparan con acostarse sobre sábanas recién lavadas. Aunque cambiarlas una vez por semana suele ser suficiente en condiciones habituales, hacerlo dos veces por semana puede convertirse en un ritual personal para quienes disfrutan de una cama especialmente fresca.

El equilibrio perfecto entre almohadas y cojines

Una combinación de almohadas para dormir y un par de cojines decorativos aporta volumen y elegancia sin recargar la cama. La recomendación es elegir primero una almohada que ofrezca el soporte adecuado para tu postura al dormir y después incorporar los elementos estéticos.

La iluminación es esencial para el descanso

El ambiente que rodea la cama es tan importante como sus textiles. Una iluminación cálida y regulable, cortinas que bloqueen la luz exterior y una habitación ordenada ayudan a crear una atmósfera más tranquila.

Evita las luces intensas antes de acostarte y procura mantener una temperatura fresca y agradable. Estos detalles no solo contribuyen a la estética de una habitación elegante, sino que también favorecen un entorno adecuado para dormir.

El lujo de dormir en una cama chic: ¿cómo elevar tu experiencia de descanso? onurdongel/Getty Images

Convertir tu cama en un espacio digno de un hotel de cinco estrellas a veces, basta con unas sábanas impecables, una fragancia delicada, una iluminación acogedora, desconectarse del mundo y descansar como un lujo que se debería convertir en rutina.