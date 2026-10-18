Nueva York se prepara para despedirse temporalmente de uno de sus lugares más emblemáticos. The Plaza Hotel, conocido mundialmente por su lujo, su historia y por aparecer en la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, anunció que cerrará sus puertas en enero de 2027 debido a trabajos de restauración.

El histórico establecimiento, ubicado sobre la Quinta Avenida, frente a Central Park, permanecerá cerrado aproximadamente cuatro años, por lo que se espera que vuelva a recibir huéspedes en 2031. De acuerdo con información difundida por NBC New York.

¿El icónico Hotel Plaza de Nueva York cerrará sus puertas? Esto pasará con el recinto Unmanned Aerial Solutions LLC/Getty Images

El hotel que conquistó Hollywood

Inaugurado en 1907, The Plaza se ha convertido en un símbolo de Nueva York y en uno de los escenarios más reconocibles del cine. El hotel también ha aparecido en películas como El gran Gatsby y Guerra de novias, además de recibir a numerosas personalidades del entretenimiento, la política y la realeza.

Leonardo DiCaprio y Tommy Hilfiger en el icónico Hotel Plaza de Nueva York Kevin.Mazur/WireImage

Su cierre marcará una pausa importante en la historia hotelera de Nueva York. Sin embargo, la restauración busca garantizar que The Plaza conserve su legado arquitectónico y continúe siendo uno de los grandes símbolos de la ciudad durante las próximas generaciones.