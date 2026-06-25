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Memo Ochoa disputa su último partido con México y pone fin a una era histórica en la Selección

La historia de Memo con la Selección Mexicana llegó a su capítulo final, tras jugar su último encuentro con el Tricolor durante el duelo ante República Checa en la Copa del Mundo, cerrando una trayectoria de más de dos décadas defendiendo la portería nacional

Junio 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Aunque inició el partido desde la banda, el técnico Javier Aguirre le dio ingreso en el segundo tiempo del partido para que pudiera despedirse de la afición. Con ello, Ochoca se convirtió en el primer futbolista mexicano en participar en seis Copas del Mundo, una marca que quedará grabada en la historia del futbol nacional.

La despedida del arquero de 40 años estuvo cargada de emoción. Días antes del inicio del Mundial, el propio Ochoa confirmó que el torneo sería el último de su carrera tanto con la Selección como en el futbol profesional.

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A lo largo de su carrera con la Selección, Memo disputó seis mundiales: en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México- Estados Unidos- Canadá 2026, además de conquistar múltiples títulos de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sus actuaciones frente a selecciones como Brasil en 2014 y Polonia en 2022 lo consolidaron como uno de los porteros más importantes en la historia del futbol mexicano.

El cierre de su etapa con el Tricolor coincidió con una noche histórica para México, que derrotó 3-0 a República Checa y completó una fase de grupos perfecta por primera vez en una Copa del Mundo.

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Memo Ochoa Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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