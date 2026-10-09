Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de haberlo abandonado mientras luchaba contra una grave enfermedad

Fue en julio de 2023 cuando Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación tras siete años de matrimonio, en aquel momento se dijo que los motivos de la separación se debían a que la actriz no quería tener más hijos a su edad, mientras que él sí quería formar una familia.

Sin embargo, en sus memorias Bloodlines, Joe ofrece una versión distinta de lo ocurrido y lanza críticas contra la actriz, al recordar uno de los periodos más difíciles y vulnerables de su vida.

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La enfermedad que enfrentó Joe Manganiello tras su boda con Sofía Vergara

Joe explica en su libro que sus crisis de salud comenzó cuando estaba recién casado con Sofía en 2015, el actor cuenta que sus primeros síntomas incluyeron dolor abdominal tan intenso que le impedía caminar, además de fiebre, fatiga, erupciones cutáneas y sangrado rectal.

En 2016, su condición llegó a un punto crítico y tuvo que ser intervenido de emergencia, donde los médicos descubrieron que su intestino grueso estaba gravemente dañado y corría el riesgo de perforarse.

La cirugía le salvó la vida, pero implicó la extirpación del órgano y el uso de una bolsa de ostomía. A lo largo de ese proceso, el actor también perdió alrededor de 27 kilos.

Manganiello cuenta que el dolor persistente y la incertidumbre sobre su futuro, afectaron profundamente su bienestar emocional, lo que también afectó su matrimonio con la actriz de Modern Family.

La enfermedad que enfrentó Joe Manganiello tras su boda con Sofía Vergara Getty Images

Joe Manganiello cuenta cómo Sofía Vergara lo abandonó durante su enfermedad

Mientras buscaba respuestas médicas, Manganiello asegura que su enfermedad deterioró su matrimonio con Sofía, hasta dejarlo sin conexión emocional, incluso acusa a la actriz de negarse a abrazarlo cuando más lo necesitaba y se burló de su perrita Bubbles, a quien adoptó en 2019 durante una etapa en la que atravesaba una profunda crisis emocional con pensamientos suicidas.

“Tuve que deshacerme de mi arma porque no dejaba de pensar en ello. Entonces llegó la perrita y todo cambió: pasé de ser el paciente a convertirme en su cuidador”, relata el actor sobre cómo Bubbles le ayudó a encontrar un nuevo propósito en medio de su crisis.

La posibilidad de tener un hijo también influyó en la separación, mientras Sofía explicó que la ruptura se debió a que Manganiello quería ser padre y ella no deseaba volver a criar a un niño a una edad avanzada, el actor sostiene que renunció a la paternidad por los riesgos de su enfermedad.

Tras varios intentos fallidos de fertilización in vitro, no quería dejar a Vergara con un hijo que no tuviera un vínculo biológico con ella, y afirmó que escribió sus memorias para contar su versión de lo ocurrido.

“Se dijeron y publicaron cosas sobre mí que eran falsas”, dice Manganiello.