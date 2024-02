Sofía Vergara y Joe Manganiello llegan a un acuerdo tras su divorcio: así repartieron sus bienes

La historia entre Sofía Vergara y Joe Manganiello llegó a su fin, luego de que se diera a conocer que los actores habrían firmado los papeles de divorcio, en lo que se dice, fue un proceso amigable por parte de ambos.

De esta manera, Sofía y Manganiello lograron establecer un acuerdo benéfico para cada uno, direccionado especialmente a la parte económica.

Sofía Vergara y Joe Manganiello logran un acuerdo de separación amistoso

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio a mediados de 2023, cuando a través de un respetuoso comunicado firmado en conjunto expresaron que decidieron tomar la “difícil decisión” de no seguir compartiendo sus vidas.

En el momento ninguno de los dos dio detalles de las razones que habrían ocasionado su ruptura, hasta que un par de meses después fue la actriz colombiana quien dio su contundente versión de los hechos.

Según la versión de Sofía, su separación se originó debido a que Joe Manganiello quería tener hijos y éste era un deseo que ella no compartía. Sobre todo porque consideraba que ya no era momento y se dijo satisfecha con Manolo, su único hijo, que actualmente tiene 32 años.

Irónicamente, esta diferencia les facilitó el proceso legal para romper su unión, pues al no haber procreado juntos, no fue necesario considerar cuestiones de custodia y pensiones al no haber obligaciones adquiridas por paternidad de por medio.

Por lo que los actores se apegaron al documento prenupcial que establecieron, para posteriormente firmar el acuerdo de separación que negociaron.

Sofía Vergara y Joe Manganiello renunciaron a su derecho para pedir una pensión de apoyo conyugal Getty

Así quedarán repartidos los bienes que Sofía Vergara y su exesposo adquirieron durante su matrimonio

De acuerdo con información obtenida por TMZ, los bienes y propiedades de Sofía Vergara y Joe Manganiello no serán repartidos en partes iguales. Lo anterior porque antes de casarse, habrían establecido que, en caso de divorciarse, cada uno conservaría lo que adquirió y generó de manera individual.

Esto presuntamente para evitar enfrascarse en procesos penales largos y desgastantes, además de que la pareja siempre tuvo presente que cada uno ya contaba con diversos activos, fruto de su trayectoria y trabajo artístico.

Adicionalmente, se reveló que tanto Sofía Vergara como Joe Manganiello renunciaron a su derecho para solicitar una pensión por pensión de apoyo conyugal, aspecto que aceleró aun más la disolución de su unión.