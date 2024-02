Cuánto dinero tiene Sofía Vergara: esta es la fortuna de la actriz que da vida a Griselda Blanco

La famosa actriz colombiana, Sofía Vergara, reconocida mundialmente por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie “Modern Family”, es una de las actrices más queridas de Hollywood.

La trayectoria de Sofía Vergara le ha permitido acumular una fortuna estimada en 180 millones de dólares. Sin embargo, su éxito no solo se debe a su talento frente a las cámaras, sino también a su sagacidad para los negocios.

La trayectoria de Sofía Vergara

La colombiana comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a los 17 años y rápidamente se destacó por su carisma y belleza.

Su gran oportunidad llegó con la serie “Modern Family”, donde su papel de Gloria Delgado-Pritchett no solo le brindó reconocimiento internacional, sino también una significativa retribución económica, alcanzando hasta 10 millones de dólares por temporada.

Los otros negocios de Sofía Vergara

Además de su carrera actoral, Vergara ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos. Ha sido jurado en “America’s Got Talent”, con un sueldo comparable al obtenido por “Modern Family”.

Como empresaria, ha lanzado varias marcas, incluyendo Sofía Jeans en Walmart y una línea de belleza, lo que le ha reportado ingresos anuales de entre 40 y 50 millones de dólares.

El impacto de Griselda

Su reciente papel como Griselda Blanco en la serie de Netflix ha vuelto a ponerla en el centro de la atención mediática, donde se reafirma su posición como una de las latinas más influyentes de Hollywood.

Este proyecto además de permitirle mostrar su rango actoral, también ha contribuido a su patrimonio como productora de la serie.

Contra viento y marea

Vergara, a sus 51 años, ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria. Su capacidad para mantenerse relevante y exitosa en un entorno tan competitivo como Hollywood es testimonio de su talento y dedicación. La actriz ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo varias nominaciones al Emmy por su papel en “Modern Family”.

En reciente entrevista, Vergara compartió parte de su visión dentro de esta complicada industria: “Trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo. Hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más tetas y más cuerpo que yo, pero yo sigo dentro porque he demostrado que puedo quedarme. No hago neurocirugía, solo entretenimiento, y lo peor que me puede pasar es que digan que salgo fea o que esta burra no sabe actuar. Puedo soportarlo”.

Sofía Vergara es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Su éxito financiero es el resultado de años de trabajo duro, versatilidad en su carrera y una inteligente gestión de sus negocios y marcas. Con una fortuna estimada en 180 millones de dólares, Vergara no solo ha conquistado Hollywood, sino que también se ha establecido como una poderosa empresaria y una de las actrices mejor pagadas del mundo.