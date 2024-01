Sofía Vergara se sincera y habla de por qué no quiso tener hijos con Joe Manganiello

Sofia Vergara reveló las causas detrás de su decisión de no tener hijos con su esposo Joe Manganiello. La actriz de “Griselda” compartió que las diferencias en cuanto a la maternidad fueron un factor determinante en la ruptura de su matrimonio, ya que Manganiello, siendo más joven, deseaba tener hijos mientras que ella ya no consideraba esa opción en su vida.

En declaraciones a la revista People, Sofía Vergara explicó “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja”. A sus 51 años y siendo madre de un hijo adulto llamado Manolo, fruto de una relación anterior, expresó su preocupación por la idea de ser madre en una etapa avanzada de su vida y la posible injusticia para el bebé. “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí", afirmó la actriz.

Sofía Vergara habla acerca de la maternidad

Sofía Vergara compartió su perspectiva sobre la maternidad a sus 51 años “tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre” dijo. La actriz colombiana destacó que, en caso de encontrar el amor nuevamente, preferiría que ese amor ya viniera con sus propios hijos debido a que se siente mayor para nuevamente ser madre.

En una entrevista con el periódico ‘El País’, Vergara confirmó que la razón de la ruptura con Manganiello fue la diferencia en sus visiones acerca de la maternidad. La actriz no descarta la posibilidad de tener una nueva pareja, pero dejó claro que no está dispuesta a ceder en su decisión de no ser madre nuevamente. “Estoy casi en la menopausia; es la forma natural de las cosas”, dijo durante la entrevista.