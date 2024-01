Esta es la contundente razón por la cual se separaron Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio en julio del 2023, sin embargo, no se supo la verdadera razón del porqué tomaron esa decisión.

Rumores hubo varios, uno de ellos fue que él estaba celoso del éxito de su esposa, y que por eso no podían ya estar juntos, porque eso les generaba problemas, esto no fue confirmado.

En su momento pidieron privacidad, y dijeron que eran dos personas que se amaban y preocupaban mucho por la otra.

A varios meses de aquél comunicado, surgió una versión en el sitio de noticias TMZ, que indica que Joe quería tener hijos, lo cual ya para la colombiana no era una opción. Cabe señalar que la diferencia de edad es de apenas cuatro años.

Sofía tenía claro que no quería tener más hijos, pues fue madre a los 19 de Manolo, y cuando comenzó a andar con Joe, para ella ya no era una opción convertirse en mamá de nuevo.

Sitios como Page Six, revelaron que Joe sí quería ser padre, y que al paso del tiempo ese deseo se intensificó, y que por eso lo mejor fue terminar.

Esto dijo Sofía Vergara

La actriz, quien promociona la miniserie “Griselda”, declaró a El País que su matrimonio se rompió porque su marido era más joven, quería tener hijos y ella no quería ser una mamá vieja.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, precisó.

Es por ello que uno de los requisitos para una nueva pareja es que ya venga con hijos, porque ya está en la menopausia, que es una ley natural de vida.

“Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, señaló.