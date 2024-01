Premios Emmy 2024: quiénes serán los presentadores de la ceremonia

La Academia de Televisión de Estados Unidos realizará la edición 75ª de los Premios Emmy, que en esta ocasión tuvieron que dividirse en dos entregas debido a las huelgas del año pasado. Cada año se realizaban en septiembre, sin embargo, en 2023 se retrasó por la huelga de actores y escritores.

La primera parte de estos reconocimientos, los Creative Arts Emmy que honran las categorías técnicas, se entregaron entre el 6 y 7 de enero, mientras el resto se entregarán el próximo lunes 15 de enero a las 19:00 horas de la Ciudad de México.

La gala de los Premios Emmy, podrá verse en vivo por TNT y HBO el próximo lunes 15 de enero a las 7pm (México) desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Famosos presentadores de los Emmy

La organización de los premios anunció quiénes serán parte de los presentadores de las categorías durante la ceremonia.

El actor chileno Pedro Pascal conocido por sus protagónicos en The Last of Us y Mandalorian, es uno de los presentadores más esperados de la ceremonia, además compite en la categoría a Mejor Actor de una Serie de Drama por The Last of Us.

Por otro lado, Jenna Ortega, protagonista de Merlina, nominada a la categoría Mejor Actriz Principal Comedia por su participación en Wednesday en Netflix, también subirá al escenario como presentadora.

Ellos tendrán el honor de entregar el premio a sus amigos y colegas. La Academia reveló la primera lista de nombres de los actores presenadores.

Quinta Brunson

Jena Ortega

Stephen Colbert

Juno Temple

Brett Goldstrein

Taraji P. Henson

Sheryl Lee Ralph

Hannah Waddingham

Rob McElhenney

Jason Bateman

Dame Joan Collins

Jon Cryer

Charlie Day

Jodie Foster

Marla Gibbs

Jon Hamm

Glenn Howerton

Ken Jeong

Joel McHale

Holland Taylor

Taylor Tomlinso

Datos

La estatuilla del Emmy representa a una mujer alada sostenido un átomo, recibe su nombre de “immy”, un término informal para el tubo de la cámara de video orthicon que era común en las primeras cámaras de televisión. Se considera uno de los grandes premios anuales del entretenimiento estadounidese, junto a los grammy de la música y los oscar.

La primera ceremonia de los Emmy tuvo lugar el 25 de enero de 1949 en el Hollywood Ahtletic Club, pero únicamente premiaba a los programas producidos y emitidos localmente en el área de Los Ángeles.