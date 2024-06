Mía Rubín enaltece el bolero y lo fusiona de manera asombrosa con el trap en “Nunca Más”, su primer EP

En sólo seis temas, Mía Rubín da muestra de su enorme talento. El pasado 31 de mayo, la joven cantautora, de 19 años, dio a conocer oficialmente el EP titulado “Nunca Más”, trabajo en el que enaltece al bolero fusionándolo con el trap.

Dicho material es el resultado de un esfuerzo de tres años que junto a su papá, Erik Rubín, quien es productor y coautor de algunas de las canciones, busca gustar a quienes lo escuchen.

Mía charló con CARAS sobre la emoción que le brinda este trabajo, de su proceso de producción y del llamado “bolero trap” que presume en sus temas.

¿Cómo te sientes de dar a conocer tu primer EP, “Nunca Más”?

“Este proyecto es como mi bebé, como nuestro bebé, de mi papá y mío, al final ha sido un proyecto que hemos trabajado alrededor de unos tres años, que lo hemos hecho con el corazón y por el amor a la música y por nuestro proyecto. La verdad ha sido muy bonito que salga a la luz y que la gente lo escuche y escuchar los comentarios es muy especial porque es lo que siempre he soñado toda mi vida y por fin verlo materializado es un sueño hecho realidad”.

El tema “Diablo” es el favorito de Mía de su EP. Cortesía

¿Cuál sería tu tema favorito de este disco?

“Amo cada uno de los temas que están en este EP, pero sin duda, ‘Diablo’ creo que tiene un lugar muy especial en mi corazón, tal vez porque fue la primera canción que le dio como ese inicio a ‘Nunca Más’ y también porque fue mi primera canción en la que tuve coautoría en la cual trabajamos mi papá y yo juntos. Tiene un significado muy especial que me identifica muchísimo como yo soy como persona, que tiene un trasfondo muy profundo que está basada en este libro que se llama ‘Satán Una Autobiografía’, y que habla de cómo el ego puede ser el mayor diablo de uno mismo, y al final, es muy especial”.

“También temas como ‘Reina de Espadas’, me fascinan porque tiene la sinfónica de Budapest, mi hermana también está como coautora; ‘Amor Maldito’ está mi papá; ‘La Barca’ estoy con mi comadre (Lucero Mijares), cada uno de los temas es sumamente especial”.

Bolero: anticuado no, atemporal sí

“Algunos lo llamarán anticuado, yo lo llamo atemporal. Creo que es un género que siempre estará presente en nuestras vidas seamos quienes seamos y tengamos la edad que tengamos, sin duda, es un género muy elegante que ha trascendido en generaciones, muy especial. Es demasiado hermoso, eso me cautivó desde un inicio. ‘Diablo’, que fue el primer bolero que hicimos, nunca estuvo planeado hacer un EP de boleros. Nuestro otro productor, a parte de mi papá, José Miguel Alfaro, le agregó el elemento trap y entonces al tener un ‘bolero trap’, pues viene la elegancia y lo artístico que es el bolero con la frescura y novedad del trap, por eso es tan especial y por eso no es anticuado. Este proyecto lo amo tanto, le tengo tanta fe”.

¿Por qué cantar boleros?

“El bolero es tan especial que tenía que cantarlo en algún punto de mi vida y va a ser parte de mi concepto y de toda mi carrera como solista”.

¿Cuáles serían tus cantantes favoritos de bolero?

“Hay unos maestrazos. Armando Mazanero es espectacular, Agustín Lara también. Roberto Cantoral, el papá de Itatí (Cantoral), hizo el tema de La Barca’, es muy especial también. No puede faltar un gran intérprete del bolero que es Luis Miguel, un gran exponente del bolero y que también siento que muchas de estas canciones escritas por otros artistas llegaron a otros oídos por medio de la voz de Luis Miguel, lo que me parece realmente hermoso”.

¿Cómo fue grabar “La Barca” con Lucero Mijares?

“Es algo que surgió súper natural porque Lucero y yo en ‘Juego de Voces’ nos hicimos súper amigas y fue algo que jamás pensamos que iba a pasar porque nunca habíamos convivido nunca habíamos tenido el gusto de conocernos bien. ‘Juego de Voces’ cambió eso e instantáneamente nos volvimos amigas y eso nos hizo querer juntar nuestras voces en este tema, ‘La Barca’, que no nada más seguimos lo tradicional del bolero también le agregamos el ‘bolero trap’ que hace que el tema tenga más frescura y sea un poco más actual y eso es lo que tiene todo el EP, el concepto ‘bolero trap’, que lo hace más fresco, más juvenil y puede hacer que personas, como mi abuelo, que a aparte de ser mi abuelo, le encantaron los temas, como a mis amigos, les puedan gustar las canciones”.

¿Cómo es tener a tu papá, Erik Rubín, como tu productor?

“Mi papá es mi mánager y es mi productor. Hay situaciones justo en las cuales no es fácil porque uno se conoce tan bien y tiene esa confianza de familia que luego puede llegar a rozar un poco lo profesional y eso es algo que justo hablábamos él y yo, pero creo que es algo también que nos hace reflexionar acerca de la importancia que es mantener bien nuestra relación tanto personal como laboral. Yo creo que por eso ambos nos vamos descubriendo en ambos ámbitos, tanto personal como laboral, para hacer que ambas cosas funcionen. Creo que es muy especial porque somos muy parecidos, es arma de doble filo, y eso hace que congeniemos muy bien nuestras ideas a la hora de trabajar”.

“Gran parte de las canciones son coautoría de ambos con su coproductor, Miguel Alfaro, es un trabajo que obviamente hay muchas personas detrás. Estamos muy emocionados de seguir creando música. Justo lo hacemos en el estudio que está en mi casa, todo ha salido de un lugar súper personal, de nuestra guarida, de nuestro lugar seguro, de un lugar en el cual hemos estado trabajando tanto tiempo y donde nos encanta hacer música para ustedes”.

¿Ya encontraste tu estilo?

“Me encanta poder jugar con muchísimos estilos musicales, específicamente con el pop latino, pop R&B, y también con los boleros, obviamente, pero sin duda creo que siguen siendo todas mi estilo, a pesar de ser géneros diferentes, que es algo que tuve en pláticas con mi disquera al presentarles todo mi proyecto. A parte de ‘Nunca Más’ canciones que vienen en camino, justo le decía a Junior, que es parte de la disquera de Rima, y me decía que le encantaba que en el proyecto fuera de géneros diferentes siguiera teniendo mi esencia y siguiera sonando como yo”.

“Vamos a tener más canciones que están en puerta y que van a salir mucho más pronto de lo que se imaginan, que son un poco más populares, más comerciales, pero creo que lo que más me gusta es mi versatilidad y cómo esta puede ser parte de mi trayecto sin sentirse forzada”.

¿Y la actuación?

“La actuación me encanta, es parte de mí. Yo empecé con ‘Annie’, yo empecé con teatro musical, sin duda me encanta, pero por el momento no está en los planes, ahorita me estoy enfocando 100 por ciento en mi carrera musical, pero bueno, nunca digo nunca. Si se presenta la ocasión no diré que no”.

La joven cantautora está orgullosa de su propuesta musical. Cortesía

Temas de “Nunca Más”

“Diablo”

Tú Me Matas”

“Amor Maldito” (con Erik Rubín)

“Reina de Espadas”

“Nunca Más”

“La Barca” (con Lucero Mijares)

Enamorada de Aquiles, su caballo

En sus redes sociales, Mía Rubín compartió recientemente el gran regalo que le dio su novio Tarik Othon por haber cumplido un año de relación: su caballo Aquiles o como ella lo llama, su bebé.

Es tal el amor que le tiene Mía al equino que ha contagiado a su mamá, Andrea Legarreta, quien se ha convertido en una consentidora con él.

“A mi mamá le encanta ir a verlo, le encanta llevarle sus manzanas, babea, justo mañana (hoy) voy a verlo, lo fui a ver ayer”.

“Yo soy tan fan de Aquiles que justo le decía a Tarik que nunca había recibido tan hermoso detalle en mi vida y que estoy enamorada de Aquiles, sin duda. Tengo mis perritas y las amo, pero nunca había tenido una conexión tan profunda con un animal. No nada más a la hora de acariciarlo y estar con él sino a la hora de montarlo, es una experiencia completamente distinta tener un caballo propio. A mí me encanta montar, empecé a montar a inicios de diciembre del año pasado, pero nada se compara a tener a tu bebé. Siempre que llego, corro a las caballerizas, lo abrazo, lo beso, soy la mamá más obsesionada con su hijo en el mundo”.