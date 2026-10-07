Kylie Jenner está a punto de dar un nuevo giro a su carrera, la empresaria de 26 años hará su debut como actriz en Bachelorette Weekend, un thriller de misterio de Hulu en el que, además de protagonizar la historia, también participará como productora ejecutiva junto a su hermana Kim Kardashian.

Aunque Kylie está acostumbrada a estar frente a las cámaras desde su infancia, gracias a los realities familiares Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians, esta producción representa un desafío completamente diferente, pues por primera vez, dejará de interpretarse a sí misma para dar vida a un personaje de ficción y formar parte de una historia dramática escrita para televisión.

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¿De qué trata Bachelorette Weekend y cuál es el papel de Kylie Jenner?

La historia comienza con lo que debería ser un divertido fin de semana de despedida de soltera, pero todo cambia cuando la novia, que es interpretada por Kylie, aparece asesinada en una piscina.

Es entonces cuando sus amigas más cercanas se convierten en las principales sospechosas, por lo que el thriller se desarrolla al reconstruir cada detalle de lo ocurrido durante la celebración para descubrir al verdadero asesino.

Y aunque el personaje de Jenner muere al inicio de la historia, su presencia es fundamental para el desarrollo de la historia, su personaje funciona como el eje central que va conectando las piezas del crimen.

Kylie Jenner debuta como actriz en ‘Bachelorette Weekend’, la serie de misterio producida por Kim Kardashian Taylor Hill/FilmMagic,

Kim Kardashian es la responsable del debut de Kylie Jenner como actriz

De acuerdo con el medio Just Jared, el guión llegó inicialmente a Kim Kardashian para que participara como productora, pero después de leer la historia, consideró que el proyecto era perfecto para que su hermana Kylie diera el salto a la actuación.

Después de que Kim le presentara el proyecto, Kylie aceptó no solo el reto de actuar, sino también el de participar como productora ejecutiva de la serie que estará a cargo de Lauren Oliver, quien además escribió la adaptación de la historia, basada en una novela inédita de Flora Collins.

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