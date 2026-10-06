Mimi Rogers, quién fue la primera esposa de Tom Cruise que lo acercó a la cienciología y regresa a hollywood

La actriz de 70 años, Mimi Rogers, regresa a Hollywood con un nuevo proyecto, y su regreso pone de nuevo bajo los reflectores su historia de amor con Tom Cruise, con quien estuvo casada de 1987 a 1990.

Rogers no sólo fue la primera esposa de Cruise, también fue la mujer que marcó un antes y un después en su vida, pues fue ella quien lo acercó a la cienciología, filosofía que sigue practicando hasta hoy en día.

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¿Quién fue Mimi Rogers?

Miriam Spickler, mejor conocida como Mimi Rogers, nació el 27 de enero de 1956 en Florida, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actriz durante la década de los 80, donde actuó en importantes producciones como ‘La sombra del testigo’, thriller dirigido por Ridley Scott que ayudó a consolidarla en Hollywood.

Sin embargo, su fama se extendió cuando comenzó a salir con Tom Cruise, quien apenas estaba comenzando su carrera y no era el fenómeno en el que se convirtió después de protagonizar Top Gun.

Por otra parte, fue Rogers quien acercó a Cruise a la cienciología, pues ella ya formaba parte de esta filosofía, gracias a su padre, Philip C. Spickler, quien fue un miembro destacado del movimiento.

El matrimonio de Mimi Rogers y Tom Cruise

Mimi y Tom se conocieron en 1985, y se casaron en una ceremonia privada en 1987, cuando él tenía 24 años y ella 30, una diferencia de 6 años que también afectó a su relación por las constantes críticas de la prensa y los fanáticos del actor.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en 1990, Tom confesó que fue Mimi quien le ayudó a convertirse en un mejor actor, ella le ayudó de desenvolverse mejor y a ser mucho más abierto y extrovertido.

“Desde que estoy con ella, me he abierto mucho. Creo que me ha ayudado a ser mejor actor. Vivimos muchas cosas juntos. Compartimos todo. Eso es lo mejor de la vida. De lo contrario, la pasas bastante triste, solo y enojado”.

El actor también confesó lo enamorado que estaba de Mimi: “Me importa mi esposa más que nada en el mundo. Es mi mejor amiga. Simplemente me gusta estar con ella, ¿sabes? La amo”.

Mimi Rogers, quién fue la primera esposa de Tom Cruise que lo acercó a la cienciología WWD/Penske Media via Getty Images

¿Por qué se separaron Mimi Rogers y Tom Cruise?

El amor no fue suficiente para la pareja que anunció su separación en 1990 a través de un comunicado en conjunto, en el que revelaban que habían estado luchando con algunos problemas que finalmente no pudieron resolver.

“Si bien hubo aspectos muy positivos en nuestro matrimonio, hubo algunos problemas que no pudieron resolverse incluso después de trabajar en ellos durante un tiempo”.

Su dicorcio se hizo oficial en febrero de 1990 y Tom se casó con Nicole Kidman en diciembre de ese mismo año, mientras que Rogers declaró en entrevistas posteriores que uno de sus problemas fue que ella sintió que había perdido su identidad dentro del matrimonio.

“Dejas de ser un individuo”, dijo a la revista People en 1995. “No importa de qué trate el artículo, siempre es ‘la esposa de Tom Cruise…’”, agregando que esperaba el momento en que ya no tuviera que hablar de ese nombre.

La actriz confesó que la diferencia de edad también se convirtió en un tema difícil para ella, pues no le perdonaban que fuera mayor que Tom: “El tema de la edad realmente me molestaba”, dijo a The Telegraph en 2001. “Cada seis meses me agregaban otro año. Si aún estuviéramos juntos ahora, tendría 60”.

El regreso de Mimi Rogers a Hollywood con What Happened to Doris?

Tras su divorcio de Tom Cruise, Mimi continuó su carrera como actriz en televisión en el cine independiente, alejada de cierta forma de las grandes producciones de hollywood; sin embargo, su presencia en la alfombra roja del Fantastic Fest, la vuelve a poner en el centro de atención.

La actriz de 70 años se encuentra promocionando su mas reciente proyecto: What Happened to Doris?, película dirigida por Nick Simon en la que comparte créditos con Heather Graham.

La cinta representa una nueva oportunidad para una intérprete que ha construido una carrera de más de cuatro décadas en cine y televisión, mientras Cruise acapara titulares por su trabajo en Digger.