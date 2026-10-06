¡Anne Hathaway conquista la taquilla en 2026! Tres de sus películas debutaron en el número uno

Anne Hathaway está cerrando 2026 con una racha difícil de ignorar. La actriz estrenó cinco películas a lo largo del año y tres de ellas consiguieron llegar al número uno de la taquilla de Estados Unidos y Canadá: El Diablo Viste a la Moda 2, La Odisea y, ahora, Verity.

Verity se convierte en su tercer número uno del año

La más reciente es Verity, adaptación de la novela de Colleen Hoover protagonizada por Hathaway junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett. La cinta debutó este fin de semana con 32.6 millones de dólares en Norteamérica, suficientes para colocarse en la primera posición. A nivel internacional sumó otros 30 millones, para un arranque global de aproximadamente 62.6 millones de dólares.

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Andy Sachs en El Diablo Viste a la Moda 2, reunió nuevamente a la actriz con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci y debutó con cerca de 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, su recaudación mundial ha superado los 693 millones de dólares.

Después llegó La Odisea, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan. La producción se convirtió en un fenómeno todavía mayor: hasta octubre acumula alrededor de 1,768 millones de dólares en todo el mundo, situándose entre las películas más taquilleras de 2026.