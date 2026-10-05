Sylvester Stallone se abre como nunca sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida, el actor de 80 años habló por primera vez de dolor y la culpa que sintió por la muerte de su hijo mayor, Sage, quien falleció a los 36 años en 2012.

Sage compartió crédito con su padre en Rocky V, y murió de forma inesperada debido a una enfermedad de las arterias coronarias vinculada a la aterosclerosis, lo que le causó un infarto que terminó con su vida.

Te podría interesar: Sylvester Stallone habla de los sacrificios extremos detrás de su físico que lo llevaron a la bulimia

Sylvester Stallone recuerda cómo se enteró de la muerte de su hijo Sage

En una entrevista con The New York Times, realizada a propósito de sus memorias The Steps, Sylvester Stallone recordó cómo recibió la noticia de la muerte de Sage, quien tenía 36 años.

“Lo cierto es que te asaltan muchos sentimientos de culpa. Piensas: ‘¿Qué podría haber hecho? ¿Debería haber estado ahí? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera tomado otro camino?’”, contó Stallone.

El actor también recordó el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hijo a través de una inesperada llamada telefónica.

“Nunca lo olvidaré. Hacía muchísimo frío. El nuevo esposo de mi madre, a quien ni siquiera conocía y que era médico, me llamó y me dijo: ‘Sly, se ha ido. Sage se ha ido’”, relató. “Yo pensé: ‘¿A dónde se fue?’. Y me respondió: ‘Murió. Se ha ido. Lo siento’. Y colgó”.

Sylvester Stallone habla por primera vez de la culpa que sintió por la muerte de su hijo Sage Pool ARNAL/PAT/Gamma-Rapho via Getty Images

Sylvester Stallone se sentía culpable por la muerte de Sage

Stallone recuerda que durante los primeros días logró mantener la compostura; sin embargo, una semana después, pudo sentir el peso del dolor y la culpa por la muerte de su hijo, y se desmoronó.

“Entre el funeral, lidiar con su madre y tratar de seguir adelante con tu propia vida, entras en un mundo completamente distinto. Piensas: ‘Vaya, estoy aguantando. ¿Cuándo va a pasar?’. Y entonces, aproximadamente una semana después, estaba completamente solo en mi habitación cuando de mí salió un lamento que nunca había escuchado antes y que nunca he vuelto a escuchar”, relató el actor. “Solo era dolor, tristeza y culpa. No parecía algo humano”, añadió.

Sage fue el orgullo de Sylvester Stallone

Durante la entrevista, Stallone también se mostró orgulloso de su hijo mayor, incluso lo llamó: “un niño muy amable”, y aseguró que está convencido de que había tenido un futuro brillante.

“Tuvo una madre maravillosa. Tenía toda una vida por delante y estoy seguro de que habría hecho cosas extraordinarias. Nunca imaginé que pudiera tener algo que uno esperaría encontrar en un adulto mayor. Pero no, una pérdida así nunca se supera”, afirmó.

Sage, hijo de Sylvester Stallone y su exesposa Sasha Czack, fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles el 13 de julio de 2012.