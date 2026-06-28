Danna presenta su nuevo sencillo “Si se acaba el mundo”

Tras semanas de anticipación en redes sociales, esta esperada colaboración reúne por primera vez a dos de los artistas más dinámicos de México, revelando una faceta de El Malilla que el público no había escuchado antes, mientras se adentra en el universo pop envolvente de DANNA. La canción continúa el mundo VISIONS de DANNA presentado en “ Lucid Dreams ”, expandiendo su exploración del deseo, el escapismo y la difusa línea entre los sueños y la realidad. .

Escrita por DANNA junto a Hoyer, Enayy, El Malilla y Dahiana Rosenblatt , y producida por DANNA, Hoyer y Enayy , “SI SE ACABA EL MUNDO” es una invitación embriagadora a entregarse al momento. Flotando entre la fantasía y la realidad, la canción captura la sensación de conocer a alguien que te atrapa tan profundamente que nada más parece importar. Con una producción cinematográfica y melodías superpuestas, la colaboración también revela una faceta diferente de El Malilla, quien cambia su estilo habitual por una interpretación más melódica y emotiva. Juntos, crean una química inmediata, magnética e irresistible.

Por primera vez, DANNA dio vida a su universo VISIONS para sus fans durante su concierto con entradas agotadas en The Roxy Theatre de Los Ángeles anoche, marcando su primera presentación en Estados Unidos desde su gira XT4S1S en 2023. Esto marca el comienzo de la nueva era de presentaciones en vivo de Danna, que expandirá su presencia en escenarios internacionales. Inició el concierto con “MOVIE STAR”, guiando a los fans desde el mundo de su álbum de 2024, CHILDSTAR , hacia el comienzo de su próximo capítulo.

El set incluyó interpretaciones de “OUT OF MY BODY”, “PLATONIK”, “BLACKOUT”, además de un adelanto especial de su canción inédita “Sueño Mojadito”, antes de cerrar el concierto con “AGAIN”. La presentación sirvió como una extensión del mundo creativo que DANNA ha seguido construyendo: uno donde los sueños, el deseo y la realidad se funden, invitando a los fans a adentrarse más en su universo con cada lanzamiento.