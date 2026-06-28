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Zayn Malik revela la sorprendente cantidad de dinero que le dio a su hija por su primer diente

El cantante confesó que le dio demasiado dinero a su única hija y admitió que Gigi Hadid no estuvo de acuerdo con la decisión.

Junio 28, 2026 • 
Tania Franco
Zayn Malik revela la sorprendente cantidad de dinero que le dio a su hija por su primer diente

Getty Images.

Zayn Malik sorprendió al compartir una divertida anécdota sobre su faceta como papá. Durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, el exintegrante de One Direction confesó que le dio una inesperada suma de dinero a su hija Khai, fruto de su relación con Gigi Hadid, cuando se le cayó su primer diente.

zayn malik met gala

Getty Images.

Al recordar el momento, Zayn explicó que quiso hacer de esa ocasión un recuerdo inolvidable y decidió dejarle 500 libras esterlinas —alrededor de 13 mil pesos mexicanos o 680 dólares— como regalo del Ratón Pérez. Khai Hadid Malik, nació el 19 de septiembre de 2020, por lo que actualmente tiene 5 años.

Creo que le di demasiado dinero del Ratón Pérez. Fueron 500 libras.
Zayn Malik
Zayn Malik revela la sorprendente cantidad de dinero que le dio a su hija por su primer diente

IG: Zayn Malik.

Gigi Hadid no estuvo de acuerdo

El cantante reveló que Gigi Hadid reaccionó de inmediato cuando se enteró de la cantidad.

Era su primer diente. Su mamá me reclamó por eso, pero yo le dije: ‘Al final del día, trabajo muy duro y debería poder darle a mi hija lo que yo quiera darle’.
Zayn Malik
famosas-embarazadas-2020-gigi-hadid.jpg

IG.

Eso sí, aclaró que el regalo fue una excepción y bromeó diciendo que el Ratón Pérez “ya se quedó sin dinero”, por lo que los siguientes dientes no recibirán el mismo premio.

Ese diente lo voy a guardar para siempre. [...] La gente obviamente lo va a ver de cierta manera, pero, al final del día, yo tenía suerte si el Ratón Pérez me dejaba algo cuando era niño. He trabajado muy duro por todo lo que tengo y siento que no debería tener que dar explicaciones por ese tipo de cosas.
Zayn Malik

Con esta historia, el cantante mostró una faceta más relajada de su vida como padre y dejó claro que, para él, celebrar los primeros momentos de Khai no tiene precio. Él siempre ha sido el miembro más reservado de One Direction, sin embargo en esta entrevista dejó ver su lado más tierno e íntimo.

Zayn Malik Gigi Hadid One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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