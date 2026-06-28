Revista
Síguenos en:
Personalidades

La vida de lujo de Georgina Rodríguez: el impresionante patrimonio que ha construido más allá de Cristiano Ronaldo

Modelo, influencer y empresaria, Georgina Rodríguez ha demostrado ser más que la esposa de Cristiano Ronaldo, construyendo su propio imperio.

Junio 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
El imperio que Georgina Rodríguez construyó con su propia imagen

El imperio que Georgina Rodríguez construyó con su propia imagen

Getty Images

A sus 32 años, Georgina Rodríguez ha construido un imperio propio que trasciende su relación con Cristiano Ronaldo, consolidándose como empresaria e influencer internacional con proyectos de lujo.

Hoy, el nombre de Georgina es sinónimo de exclusividad, moda y negocios, con un patrimonio propio que continúa creciendo gracias a su marca personal, una transformación que comenzó cuando conoció a Cristiano.

Te podría interesar: La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?

El imperio que Georgina Rodríguez construyó con su propia imagen

Aunque gran parte de su popularidad se la debe a su relación con CR7, Georgina Rodríguez ha construido su fortuna combinando su influencia mediática con negocios rentables, como su marca deportiva OM By G y su participación en la clínica capilar Insparya, aunque en 2024 puso fin a su sociedad empresarial con Cristiano en este último proyecto, logró capitalizar cerca de 10 millones de euros.

Con más de 70 millones de seguidores en Instagram, Georgina genera importantes ingresos gracias a campañas con marcas de lujo como Dior, Guess, Loewe o Laverne, que han ayudado a impulsar su carrera e imagen a nivel internacional.

Otra fuente de ingresos se la debe al éxito de su reality ‘Soy Georgina’, transmitida a través de Netflix con tres temporadas, y que le ha permitido fortalecer su imagen como empresaria e influencer global.

¿De cuánto es la fortuna de Georgina Rodríguez?

De acuerdo con varios medios internacionales como La Razón, Georgina posee un patrimonio superior a los 10 millones de euros, impulsado por contratos publicitarios, derechos de imagen y colaboraciones con marcas de moda y cosmética.

Hoy, Georgina no solo comparte una vida de lujo junto a uno de los deportistas más ricos del planeta, sino que también ha consolidado un imperio personal basado en la moda, la influencia digital y el emprendimiento, demostrando que su éxito va mucho más allá de ser la compañera de una leyenda del fútbol.

Las propiedades de Georgina Rodríguez

Georgina y Cristiano han invertido en sectores como la hotelería, la cosmética y el mercado inmobiliario, además de acumular un exclusivo portafolio de propiedades en Arabia Saudita, Cascais, Madrid y Marbella, donde tienen una hermosa villa con un valor de 1,5 millones de euros frente al mar.

Por otra parte, la pareja trabaja en un proyecto que involucra una nueva mansión en Portugal, además de tener una colección de autos de lujo valorada en 21 millones de euros.

Lee...
georgina-rodriguez-inmobiliaria.jpg
Especiales
Las lujosas y costosas joyas de Georgina Rodríguez
Febrero 18, 2020
 · 
Alejandra Morón
Ella es la ex de Cristiano Ronaldo que comparó a Georgina con Kim Kardashian
Entretenimiento
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en problemas por no estar casados
Enero 05, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo
Melisa Velázquez
Relacionadas
La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?
Sports
La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
memo-ochoajpeg
Personalidades
Así es la casa de Memo Ochoa, donde disfruta de su vida familiar
Junio 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
inter-mx-y-alex-lora-sorprenden-a-miles-de-fans-en-el-bosque-de-chapultepec.png
Personalidades
inter.mx y Alex Lora sorprenden a miles de fans en el Bosque de Chapultepec
Junio 24, 2026
victor-gonzalez.jpeg
Personalidades
Víctor González comparte cómo la salud, la inclusión y la colaboración se han convertido en pilares para transformar miles de vidas en México
Junio 24, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
memo5
Personalidades
¿Quiénes son los hijos de Karla Mora y Memo Ochoa?
Karla Mora y el portero de la Selección Mexicana, Memo Ochoa, tienen tres hijos
Julio 19, 2023
 · 
Ariana Sampson
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en "Juego de gemelas"
Personalidades
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en “Juego de gemelas”
Los actores que interpretaron a los padres de Lindsay Lohan en la icónica película Juego de gemelas compartieron pantalla en uno de los clásicos familiares más recordados de los años noventa
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en "Como agua para chocolate"
Personalidades
Lila Downs nos habla del canto de la resistencia femenina en “Como agua para chocolate”
La cantante oaxaqueña habla sobre sororidad, arte político y su participación en la serie que retrata la resistencia femenina en la Revolución Mexicana
Marzo 11, 2026
 · 
Tania Franco
alexandra-leclerc-charles-leclerc.jpeg
Personalidades
Alexandra Leclerc se posiciona como la número 1 en Instagram tras casarse con Charles Leclerc
Tras celebrar su boda civil el 28 de febrero, la influencer y modelo aumentó masivamente su número de seguidores en su cuenta de Instagram
Marzo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez