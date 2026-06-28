La vida de lujo de Georgina Rodríguez: el impresionante patrimonio que ha construido más allá de Cristiano Ronaldo

A sus 32 años, Georgina Rodríguez ha construido un imperio propio que trasciende su relación con Cristiano Ronaldo, consolidándose como empresaria e influencer internacional con proyectos de lujo.

Hoy, el nombre de Georgina es sinónimo de exclusividad, moda y negocios, con un patrimonio propio que continúa creciendo gracias a su marca personal, una transformación que comenzó cuando conoció a Cristiano.

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El imperio que Georgina Rodríguez construyó con su propia imagen

Aunque gran parte de su popularidad se la debe a su relación con CR7, Georgina Rodríguez ha construido su fortuna combinando su influencia mediática con negocios rentables, como su marca deportiva OM By G y su participación en la clínica capilar Insparya, aunque en 2024 puso fin a su sociedad empresarial con Cristiano en este último proyecto, logró capitalizar cerca de 10 millones de euros.

Con más de 70 millones de seguidores en Instagram, Georgina genera importantes ingresos gracias a campañas con marcas de lujo como Dior, Guess, Loewe o Laverne, que han ayudado a impulsar su carrera e imagen a nivel internacional.

Otra fuente de ingresos se la debe al éxito de su reality ‘Soy Georgina’, transmitida a través de Netflix con tres temporadas, y que le ha permitido fortalecer su imagen como empresaria e influencer global.

¿De cuánto es la fortuna de Georgina Rodríguez?

De acuerdo con varios medios internacionales como La Razón, Georgina posee un patrimonio superior a los 10 millones de euros, impulsado por contratos publicitarios, derechos de imagen y colaboraciones con marcas de moda y cosmética.

Hoy, Georgina no solo comparte una vida de lujo junto a uno de los deportistas más ricos del planeta, sino que también ha consolidado un imperio personal basado en la moda, la influencia digital y el emprendimiento, demostrando que su éxito va mucho más allá de ser la compañera de una leyenda del fútbol.

Las propiedades de Georgina Rodríguez

Georgina y Cristiano han invertido en sectores como la hotelería, la cosmética y el mercado inmobiliario, además de acumular un exclusivo portafolio de propiedades en Arabia Saudita, Cascais, Madrid y Marbella, donde tienen una hermosa villa con un valor de 1,5 millones de euros frente al mar.

Por otra parte, la pareja trabaja en un proyecto que involucra una nueva mansión en Portugal, además de tener una colección de autos de lujo valorada en 21 millones de euros.