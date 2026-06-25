Así es la casa de Memo Ochoa, donde disfruta de su vida familiar

Memo Ochoa también ha disfrutado de una segunda propiedad en Marbella, España, diseñada como un espacio vacacional para su esposa, Karla Mora, y sus tres hijos.

La residencia principal de Ochoa destaca por sus amplios espacios abiertos y un enorme jardín que funciona como cancha de entrenamiento y área de juegos para sus hijos. El exterior cuenta con árboles, vegetación cuidadosamente distribuida y una fuente ornamenta que aporta un ambiente de tranquilidad.

En el interior predominan los tonos tierra, acabados en madera y piedra, así como una decoración de estilo rústico-contemporáneo inspirada en la arquitectura mexicana. La iluminación cálida y los espacios abiertos fueron pensados para privilegiar la convivencia familiar y transmitir una sensación de serenidad.

Uno de los espacios más llamativos de la propiedad es el salón donde el arquero conserva gran parte de los trofeos, medalla y recuerdos obtenidos durante más de dos décadas como futbolista profesional. Junto a esta área también cuenta con un cuarto de entretenimiento, donde suele compartir tiempo con su familia, disfrutar de los videojuegos, una de sus aficiones.

Diversas publicadas especializadas en arquitectura y diseño estiman que la residencia de la Ciudad de México tiene un valor cercano a los 1.9 millones de dólares.