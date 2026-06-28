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Reese Witherspoon presenta a su novio, el financiero Oliver Haarmann

La actriz y productora estadounidense dio un importante paso a su vida personal al presentar públicamente a su novio, el financiero alemán Oliver durante la premiere de la serie Elle, en Nueva York

Junio 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La aparición marcó el debut. oficial de la pareja en una alfombra roja, después de casi dos años de mantener su relación alejada de los reflectores.

La protagonista de Legally Blonde acudió al estreno de la nueva película de la popular franquicia, acompañada por su pareja, con quien posó sonriente y compartir gestos de complicidad frente a las cámaras. Para la ocasión, la actriz lució un vestido rosa inspirado en el estilo de vida de Elle, mientras que el empresario complemento el look con un traje azul marino y una corbata rosa a juego.

Oliver Haarmann de 58 los, es reconocido inversionista y empresario alemán especializado en capital privado. Además de su trayectoria en el sector financiero es copropietario minoritario del equipo de hockey New York Islanders. La relación entre ambos comenzó a ser objeto de especulación en julio de 2024, cuando fueron vistos en Nueva York.

La relación entre ambos se ha fortalecido durante los últimos meses gracias a sus estilos de vida similares y a que ambos prefieren mantener su vida privada fuera del foco mediático. Fuentes cercanas aseguran que la actriz, quien se divorció de Jim Toth en 2023, se encuentra en un momento feliz tanto a nivel profesional como personal.

Reese Witherspoon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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