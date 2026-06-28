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Brad Pitt regresa a la acción con El corazón de la bestia, su nueva película de supervivencia

El actor volverá a la pantalla grande con un thriller dirigido por David Ayer que tiene previsto estrenarse en salas de cine el 24 de septiembre en varios mercados internacionales y el 25 en Estados Unidos, con Paramount Pictures

Junio 28, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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James Belmont (Brad Pitt) and Odin in Heart of the Beast from Paramount Pictures.

Photo Credit: Scott Garfield/Scott Garfield

La película marca el reencuentro de Brad Pitt y David Ayer, quienes trabajaron juntos previamente en la aclamada cinta bélica Fury (corazones de acero). En esta nueva producción, Pitt interpreta a James Belmont, un veterano de fuerzas especiales que queda atrapado en la inhóspita región de Alaska tras sufrir un accidente aéreo.

Su única compañía será Odín, un perro militar retirado con quien emprenderá una desesperada lucha por sobrevivir y regresar a la civilización.

Heart of the Beast

Brad Pitt plays James Belmont in Heart of the Beast from Paramount Pictures.

Photo Credit: Scott Garfield/Scott Garfield

Además de Brad Pitt, el elenco está integrado por J.K. Simmons y Anna Lambe. El guion fue escrito por Cameron Alexander y estuvo incluido en la prestigiosa Black List de Hollywood, que reúne algunos de los mejores proyectos cinematográficos aún no producidos.

Heart of the Beast

James Belmont (Brad Pitt) and Odin in Heart of the Beast from Paramount Pictures.

Photo Credit: Scott Garfield/Scott Garfield

Aunque la historia está ambientada en Alaska, la producción se filmó en diversos escenarios naturales de Nueva Zelanda, con el objetivo de recrear los paisajes extremos y las condiciones hostiles que enfrentan los protagonistas. El filme apuesta por una narrativa de supervivencia realista y emocional, centrada en el vínculo entre un hombre y su compañero canino.

Heart of the Beast

Brad Pitt and Director David Ayer on the set of Heart of the Beast from Paramount Pictures.

Photo Credit: Scott Garfield/Scott Garfield

Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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