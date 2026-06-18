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Angelina Jolie revela cómo sus hijos se han convertido en su mayor apoyo frente a Brad Pitt: “Todavía me quieren, y eso dice mucho”

Tras su divorcio de Brad Pitt y en medio de su batalla legal, Angelina Jolie confiesa que sus hijos se convirtieron en su mayor apoyo.

Junio 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Angelina Jolie habla de su divorcio con Brad Pitt y del refugio que encontró en sus hijos

Angelina Jolie habla de su divorcio con Brad Pitt y del refugio que encontró en sus hijos

Getty Images

Casi diez años después de separarse de Brad Pitt y tras finalizar su divorcio, Angelina Jolie confesó que atravesó una etapa muy difícil en la que sintió que perdió una parte de sí misma; sin embargo, el apoyo de sus hijos fue clave para recuperar su fortaleza y retomar su vida.

Angelina y Brad pusieron fin a su relación en 2016, dando inicio a una larga y mediática batalla legal por la custodia de sus hijos y diversos asuntos financieros, y tras años de disputas judiciales, ambos firmaron su divorcio en 2024, cerrando uno de los procesos más complejos y desgastantes de sus vidas.

Angelina Jolie habla de su divorcio con Brad Pitt y del refugio que encontró en sus hijos

Fue durante una entrevista con la revista Variety, donde Angelina abrió su corazón y reveló el importante papel que tuvieron sus hijos para recuperar su fortaleza tras la mediática separación de Brad Pitt y la polémica batalla legal.

Creo que por fin recuperé mi espíritu de lucha. Lo perdí por un tiempo. Me derrumbé un poco y, en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me impulsan, está volviendo”, confesó la ganadora del Óscar.

Angelina reveló que, ahora que sus hijos son mayores, son ellos quienes la motivan a recuperar facetas de su personalidad que había dejado atrás con el paso de los años.

Mis hijos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía me quieren, lo cual dice mucho. Creo que me animan mucho a retomar aspectos de mí misma que tal vez no me había sentido tan libre para explorar”.

Angelina Jolie habla sobre sus hijos y la cuarentena

Getty Images

La actriz también recordó que había pensado en dejar la actuación antes de su divorcio de Brad, pero fueron sus hijos el motivo para continuar frente a las cámaras.

Ya había dejado de actuar antes de mi divorcio”, dice. “Me estaba centrando en la dirección y pensaba dedicarme a mi trabajo internacional. Pero de repente, la única manera de estar más tiempo en casa y de viajar por cortos periodos de tiempo, o de ganar un buen sueldo, era volver a actuar. Solo aceptaba trabajos cortos, cerca de casa o en los que pudiera llevar a mis hijos”.

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