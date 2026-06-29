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El biopic de Michael Jackson rompe récord histórico y llegará al streaming

Jaafar Jackson celebró el récord con un emotivo mensaje dedicado a su tío, mientras ‘Michael’ continúa rompiendo marcas en taquilla

Junio 29, 2026 • 
Tania Franco
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Lionsgate

La historia de Michael Jackson sigue conquistando al público. A poco más de dos meses de su estreno en cines, Michael, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, se convirtió oficialmente en el biopic más taquillero de todos los tiempos, al superar los 977 millones de dólares en la taquilla mundial y dejar atrás el récord que mantenía Oppenheimer.

Gracias a todos. Este récord y este logro eran un sueño para esta película... Prometo que Michael está allá arriba sonriendo. Esto es por él.
Jaafar Jackson
La película “Michael”, entre críticas negativas y el respaldo emocional de la familia Jackson

Fotos: @jourdynnjackson - Jaafar Jackson

Aunque la película todavía no forma parte del catálogo de ninguna plataforma de suscripción, ya puede rentarse o comprarse en formato digital a través de Prime Video, Apple TV y YouTube Movies, entre otros servicios.

Respecto a su llegada al streaming por suscripción, todo apunta a que será Prime Video, gracias al acuerdo de distribución entre Lionsgate y Amazon. Sin embargo, la fecha oficial aún no ha sido anunciada.

Michael Jackson Jaafar Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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