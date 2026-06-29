El biopic de Michael Jackson rompe récord histórico y llegará al streaming

La historia de Michael Jackson sigue conquistando al público. A poco más de dos meses de su estreno en cines, Michael, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, se convirtió oficialmente en el biopic más taquillero de todos los tiempos, al superar los 977 millones de dólares en la taquilla mundial y dejar atrás el récord que mantenía Oppenheimer.

Gracias a todos. Este récord y este logro eran un sueño para esta película... Prometo que Michael está allá arriba sonriendo. Esto es por él. Jaafar Jackson

Aunque la película todavía no forma parte del catálogo de ninguna plataforma de suscripción, ya puede rentarse o comprarse en formato digital a través de Prime Video, Apple TV y YouTube Movies, entre otros servicios.

Respecto a su llegada al streaming por suscripción, todo apunta a que será Prime Video, gracias al acuerdo de distribución entre Lionsgate y Amazon. Sin embargo, la fecha oficial aún no ha sido anunciada.