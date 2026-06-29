Bella Hadid confiesa que vive una nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada funciona”

Fue en 2012, cuando tenía apenas 14 años, que Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una condición crónica que también afecta a su madre, Yolanda Hadid, y a su hermano, Anwar Hadid. Desde entonces, ha enfrentado distintos tratamientos médicos para sobrellevar los efectos de la enfermedad.

Sin embargo, recientemente acudió a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores su estado de salud, asegurando que se encuentra pasando por una fuerte recaída, y que hasta el momento, el tratamiento no está dando buenos resultados.

Bella Hadid sufre una fuerte recaída de salud derivada de la enfermedad de Lyme

Bella de 29 años, compartió una imagen llorando en la que explicó que, a pesar de dormir 11 horas diarias y seguir los tratamientos indicados por sus médicos, no ha logrado encontrar alivio a sus problemas de salud.

“No he podido sacudirme este brote. Dormí 11 horas. Otra vez… Seguí cada protocolo de todos y cada uno de los médicos que he visto. Nada ayuda todavía”, escribió Hadid en sus historias.

Bella explicó que atraviesa un “flare-up”, término que describe la intensificación de los síntomas en enfermedades crónicas como la enfermedad de Lyme, lo que implica una recaída temporal de su condición.

¿Cuáles son los síntomas de Bella Hadid?

Hadid detalló que experimenta diversos síntomas asociados a su condición, entre ellos agotamiento extremo, niebla mental, ansiedad y dificultad para respirar, derivados de su enfermedad crónica.

“Estaba sin aliento al caminar a la cocina”, declaró en su publicación. Con ironía, dijo que sus “últimas dos” células cerebrales “están peleando entre sí”, y afirmó que completar una ducha sin desmayarse fue “un logro enorme” para ella ese día.

Bella Hadid señaló que estos episodios le generan aislamiento severo y depresión, especialmente cuando se prolongan demasiado tiempo, además, compartió una imagen en la que se le ve afectada; sin embargo, más tarde trató de tranquilizar a sus seguidores.

“Sé que suena perturbador, pero en plena verdad es mi realidad, así que es algo con lo que puedo lidiar hasta cierto punto ahora”, escribió. Luego añadió: “Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día para mí durante los últimos 15 años”.

Finalmente, cerró sus publicaciones con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: “Tuve una cantidad abrumadora de emoción por no poder hacer las cosas que mi mente es capaz de proponerse, pero que mi cuerpo no es capaz de ejecutar. Cada día es un nuevo día y mañana espero, si Dios quiere, que sea mejor”, escribió.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana provocada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas, y aunque puede tratarse y controlarse, sus efectos varían en cada paciente y, en algunos casos, las secuelas pueden prolongarse durante años.