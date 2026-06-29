Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Estos son los preparativos de la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz

El cantante y su prometida fueron captados disfrutando de una tarde en Hampstead Heath, mientras continúan los detalles de su esperada boda.

Junio 29, 2026 • 
Tania Franco
Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles

Getty Images.

Harry Styles y Zoë Kravitz volvieron a acaparar la atención al ser fotografiados durante una cita al aire libre en Hampstead Heath, uno de los parques más icónicos de Londres. La pareja aprovechó un descanso en la gira Together, Together del cantante para disfrutar de una tarde relajada, lejos de los escenarios.

Las imágenes muestran a Harry recostado sobre Zoë mientras ambos descansan en el césped, en una de las pocas apariciones públicas que han hecho desde que comenzaron su relación. De acuerdo con People, la pareja ya ha comenzado a hablar de los planes para su boda y, pese a sus agendas, ha hecho un esfuerzo por encontrar tiempo para estar junta. Incluso, Zoë ha acompañado a Harry en varias fechas de su gira por Europa, incluido el concierto inaugural en Ámsterdam.

¿Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos? Esto es lo que se sabe del anillo que desató rumores

Getty Images: (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Aunque mantienen su relación con un perfil muy discreto, medios internacionales señalan que ambos estarían considerando una ceremonia íntima, con Nueva Orleans como una de las principales opciones debido a los vínculos familiares de Zoë Kravitz con esa ciudad.

Harry Styles Zoe Kravitz
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
pamela-anderson-sylvester.jpeg
Entretenimiento
Pamela Anderson reafirma que Sylvester Stallone intentó conquistarla
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-david.jpeg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a trabajar juntos tras el final de Stranger Things
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-biblioteca.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa abre su propia biblioteca; un espacio dedicado a libros censurados
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
harry-styles-incidente-londresjpg
Entretenimiento
Harry Styles alarma a sus fans tras desplomarse en pleno concierto en Londres
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
maite-perron-nueva-pelicula.jpg
Entretenimiento
Maite Perroni regresa al cine con la película “Belleza”
La actriz y cantante mexicana continúa consolidando su carrera internacional con un nuevo proyecto cinematográfico
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Zayn Malik revela la sorprendente cantidad de dinero que le dio a su hija por su primer diente
Entretenimiento
Zayn Malik revela la sorprendente cantidad de dinero que le dio a su hija por su primer diente
El cantante confesó que le dio demasiado dinero a su única hija y admitió que Gigi Hadid no estuvo de acuerdo con la decisión.
Junio 28, 2026
 · 
Tania Franco
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez