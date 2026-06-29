Estos son los preparativos de la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz

Harry Styles y Zoë Kravitz volvieron a acaparar la atención al ser fotografiados durante una cita al aire libre en Hampstead Heath, uno de los parques más icónicos de Londres. La pareja aprovechó un descanso en la gira Together, Together del cantante para disfrutar de una tarde relajada, lejos de los escenarios.

Las imágenes muestran a Harry recostado sobre Zoë mientras ambos descansan en el césped, en una de las pocas apariciones públicas que han hecho desde que comenzaron su relación. De acuerdo con People, la pareja ya ha comenzado a hablar de los planes para su boda y, pese a sus agendas, ha hecho un esfuerzo por encontrar tiempo para estar junta. Incluso, Zoë ha acompañado a Harry en varias fechas de su gira por Europa, incluido el concierto inaugural en Ámsterdam.

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Aunque mantienen su relación con un perfil muy discreto, medios internacionales señalan que ambos estarían considerando una ceremonia íntima, con Nueva Orleans como una de las principales opciones debido a los vínculos familiares de Zoë Kravitz con esa ciudad.