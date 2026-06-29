Rosalía alza la voz por Venezuela durante su concierto en Las Vegas: “Haré todo lo posible para ayudar”

Rosalía convirtió uno de los momentos más emotivos de su concierto en Las Vegas en un llamado a la solidaridad con Venezuela. En medio de su presentación, la cantante española detuvo el espectáculo para expresar su preocupación por la crisis humanitaria que vive el país tras los terremotos que han dejado cientos de víctimas y mantienen activas las labores de rescate.

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Antes de compartir su mensaje, ella recordó la importancia de presentarse en una ciudad que ha recibido a algunas de las mayores leyendas de la música, como Elvis Presley, Frank Sinatra y Cher. Sin embargo, aseguró que había algo que no podía dejar de decir.

En los últimos días he estado muy preocupada por la gente, por toda mi gente en Venezuela. Por favor, enviémosles todo nuestro amor y hagamos todo lo que podamos para ayudar. Están viviendo un momento muy crítico y nos necesitan. Por mi parte, haré todo lo posible. Quería decirlo porque esto es muy importante para mí. Rosalía

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Su mensaje llega mientras Venezuela continúa enfrentando una de las peores emergencias sísmicas de su historia reciente. Los terremotos provocaron el colapso de edificios, miles de desplazados y una intensa operación de búsqueda y rescate que sigue en marcha. Diversos artistas y figuras públicas también han utilizado sus plataformas para pedir apoyo internacional y visibilizar la situación.