Margarita II de Dinamarca y su legado como cabeza de la Corona danesa

¡Sorpresa total! La Reina Margarita II de Dinamarca, la última monarca danesa después de casi 900 años que decidió decir “farvel”, ha dejado una marca imborrable en la historia con su reinado. No solo fue famosa por sus títulos y elegancia real, sino que también hizo olas con su impacto transformador en la sociedad danesa y sus iniciativas que traspasaron fronteras. Ahora te contamos un poco sobre la vida de la querida Reina Margarita II de Dinamarca.

Nacida como Margarita Alejandra Thorhildur Ingrid el 16 de abril de 1940, era la primogénita de los reyes Federico IX e Ingrid de Dinamarca. Aunque no vino al mundo con el título de princesa, un cambio constitucional liderado por su padre y respaldado por el pueblo danés allanó el camino para que eventualmente subiera al trono. Margarita II también era una joven adolescente que se divertía con sus amigas durante las fiestas nacionales, y eso no paró cuando se convirtió en reina, siempre tuvo una chispa de aventura dentro de ella. “Fumo en cualquier parte donde haya un cenicero”. Una de las frases más icónicas y conocidas de la Reina Margarita II.

Antes de ser reina, Margarita II demostró su gran flexibilidad e intelecto con una educación que incluía filosofía, arqueología, ciencias políticas y arte. Además de ser una entusiasta de las excavaciones arqueológicas en todo el mundo, la cual era una pasión que compartía con su abuelo Gustavo VI Adolfo de Suecia, explorando lugares como Italia, Egipto y Sudamérica.

Hasta que la muerte los separe… Casada con el príncipe francés Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat que murió el 13 de febrero de 2018, Margarita II fue madre de dos hijos: Federico y Joaquín. Su reinado comenzó el 14 de enero de 1972, marcando una nueva era para Dinamarca.

La Reina del País más feliz del Mundo… Margarita II

Marcó historia al convertirse en la primera reina danesa desde el siglo XV, siendo un símbolo fuerte de empoderamiento femenino. Su influencia no solo cambió las reglas en la monarquía, sino que también impulsó la igualdad de género en Dinamarca. Pero eso no fue todo. La reina respaldó con fuerza al sector privado, convirtiendo la Casa Real danesa en una especie de embajadora para las empresas del país. Su enfoque estratégico abrió puertas económicas a nivel internacional, y un ejemplo para mis queridos mexicanos, la Reina Margarita II donó bicicletas ecológicas danesas a México en 2013, impulsando la movilidad sostenible. Además, más allá de los eventos protocolares, Margarita II era toda una amante de la cultura. Fumadora empedernida, aficionada al arte y la literatura, dejó su huella al contribuir a la ilustración de la edición danesa de “El Señor de los Anillos”. Pero la sorpresa no paraba ahí: también nos dejó con sus propias exposiciones artísticas, revelando un lado creativo que encantó a todos.

Es hora de decir adiós a Margarita II

A los 83 años, Margarita II optó por ceder el trono a su hijo mayor, el príncipe heredero Federico, el 14 de enero de 2024. Su reinado, lleno de logros y transformaciones, dejó una marca indeleble en la historia danesa. Reconocida por su lenguaje directo y compromiso, su legado va más allá de los títulos reales, siendo recordada como una figura que modernizó la monarquía y contribuyó al desarrollo del país.

Con su retiro, Dinamarca se despide de una soberana que no solo llevó la corona con gracia, sino que también dejó una huella imborrable en la historia y el corazón de su pueblo. Ahora, todos estamos intrigados por ver qué nos depara con el príncipe heredero Federico y su pareja. La incertidumbre trae emoción y cambios a la monarquía danesa, así que prepárense para un nuevo y emocionante cambio en la historia del reino.