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Tom Pelphrey

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Entretenimiento
Tom Pelphrey hace llorar a Kaley Cuoco con un conmovedor discurso en los Emmy 2026
El actor dedicó unas emotivas palabras a su prometida durante la ceremonia de premiación, protagonizando uno de los momentos más tiernos de la noche.
Septiembre 15, 2026
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Diana Laura Sánchez