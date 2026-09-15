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Tom Pelphrey
Entretenimiento
Tom Pelphrey hace llorar a Kaley Cuoco con un conmovedor discurso en los Emmy 2026
El actor dedicó unas emotivas palabras a su prometida durante la ceremonia de premiación, protagonizando uno de los momentos más tiernos de la noche.
Septiembre 15, 2026
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Diana Laura Sánchez