Alejandro Sanz, el músico que cura el ‘corazón partío’ con su arte

Alejandro Sanz, más allá de sus 24 Grammys, sus más de 25 millones de discos vendidos y reconocimiento internacional; ha reparado corazones con su arte.

Alejandro Sanz ha convertido el amor, el dolor, la resiliencia y los momentos triviales de la vida, en arte. Durante sus inicios musicales le recomendaron tomar clases de dicción y acento, así como negar su esencia flamenca. Respondió con música que traspasó fronteras. Lo hizo con partituras que hacen una fiesta alrededor de su peculiar tono andaluz, su amado flamenquito, su espíritu madrileño-gaditano y sus incontables talentos artísticos.

“Para llenar un estadio con 50 mil personas, primero hay que vaciar un cuarto de 3 – 4 metros, quedarte tú solo. Y, en esa soledad es cuando se crean las cosas interesantes”, dice Sanz en su documental Lo que fui es lo que soy.

Alejandro Sanz. Biografía de una promesa que se convirtió en leyenda

Alejandro Sánchez Pizarro nació en Madrid, el 18 de diciembre de 1968. El primer contacto con el ámbito musical fue gracias a su padre -Jesús Sánchez-, quien era músico y formaba parte del grupo Los 3 de la bahía. El talento salió a la luz cuando su mentor le obsequió una raqueta, y él la utilizó bien… La volteó y simuló que era una guitarra. Desde ese entonces la música y él empezaron un romance. Sin embargo, su madre -María Pizarro- fue quien, en el intento por entretener al inquieto Sanz, lo llevó a una academia musical. Una coincidencia o destino, pues en realidad la idea era meterlo a karate. Al momento de la inscripción, la escuela estaba cerrada; pero la puerta musical ya lo esperaba.

Las primeras melodías del cantautor, iniciaron en una habitación que compartía con su hermano mayor, Jesús, su cómplice de travesuras y amigo. Eran una familia unida, pero se descompletó cuando su padre -quien le regaló su primera guitarra- murió, en 2005; su madre lo alcanzó en 2012.

“Ya cuando pierdes a los dos -papás- se pone una cosa en los ojos, sobre todo los primeros años. Los primeros 100 años, ya luego pasa”, reflexionó en una entrevista con Bertín Osborne, en el programa Mi casa es la tuya.

Alejandro Sanz. Ese que me dio la vida, un homenaje a su padre:

El camino hacia los primeros éxitos de Alejandro Sanz

A partir de que tomó la música como parte de su vida, empezó a compartir su arte. Aunque, al inicio, el selecto público que lo escuchaba tocar en bares se distraía con las bailarinas, él siguió intentando conquistar oídos. Uno de esos intentos fue el grupo de heavy metal Jinete Inmortal. Ahí tocaba con su amigo Carlos Rufo en un puente de Moratalá, sólo por hobbie. Por otra parte, también hizo coros y grabó tonos flamencos con guitarra para cantantes como Marina y María Vargas.

Grabó un disco llamado Sol y arena, con el guitarrista Antonio Arenas. En casa del músico empezó a perfeccionar sus palos flamencos, pero el proyecto terminó para dar paso a: Los chulos son pa’ cuidarlos (1989). Pero, esta primera producción ya en forma no tuvo éxito. Te puede interesar: Sanz y Bisbal ¡ya son compadres!

Alejandro Sanz: hijos, novia, vida personal...

Esposa de Alejandro Sanz

Rachel Valdés es la actual pareja del madrileño. Ella es una artista cubana que comparte el gusto por los elementos artísticos visuales, con él. Su romance inició, tras la separación de Raquel Perera y Alejandro. Con esta última tuvo dos hijos: Alma y Dylan. Sin embargo, la primera esposa fue la modelo mexicana Jaydy Michel, con quien procreó a su hija mayor, Manuela. Por otra parte, con la diseñadora Valeria Rivera, procreo a Alexander, un jovencito de 17 años, quien fue su segundo hijo. Ahora lo llega a acompañar con instrumentos de aire, en algunos conciertos. Sigue leyendo: La cantante que inspiró la desgarradora letra de ‘Amiga Mía’ de Alejandro Sanz

Este es el Top 5 de los discos más exitosos de Alejandro Sanz:

1. Más (1996)

“Cuando llegó Más, me encerré un año en mi estudio. Yo tenía mi estudio dentro de la habitación. Me dejaban la comida en la puerta de la habitación, abría, cogía la comida, salía 10 minutos para que limpiaran y regresaba”, le compartió a Bertín Osborne.

En la Universidad de Berklee, Boston, estudian esta producción discográfica, como uno de los discos de pop latino más importantes de la historia. De hecho, este álbum fue número uno durante dos años seguidos en España, algo sin precedentes. Las canciones memorables de este disco, fueron: Corazón partío, Siempre es de noche, Amiga mía, Aquello que me diste, además de, Y, ¿si fuera ella?, etc. Te puede gustar: Alejandro Sanz, homenajeado como la Persona del Año en el Latin Grammy

2. El alma al aire (1999)

Es un disco con canciones íntimas y con un toque inocente, muy livianas; pero con muchas despedidas. Entre los temas principales estuvieron: Cuando nadie me ve, Hay un universo de pequeñas cosas, Quisiera ser, El alma al aire y Una noche (con The Corrs).

3. Viviendo de prisa (1990)

Alejandro Sanz empezó a componer para otros artistas. Trabajó con la cantante pop Arabia y le escribió 10 canciones. Pero al momento de presentarlas en la compañía discográfica le sugirieron que él mismo las grabara. Los temas que el español estuvo a punto de ceder a la voz de Arabia conformaron el disco Viviendo de prisa. Esta producción vendió un millón de copias y fue el inicio de su prometedora carrera musical. Entre los temas más populares fueron: Los dos cogidos de la mano, Pisando fuerte, Lo que fui es lo que soy y Viviendo deprisa.

Ahí fue cuando se materializó el primer éxito musical de Alejandro Sanz. No se quedó sólo en uno, eso apenas fue el comienzo de un imperio en la música pop latina.

- ¿Artista? Ay, hijo, pero si eso es uno entre un millón. - Mamá, pero yo soy ese.

Es el pequeño guion que Sanz ha recordado entre risas en varias entrevistas. Poco tiempo después hizo una gira en Latinoamérica, en donde fue recibido con los brazos abiertos.

4. La música no se toca (2011)

En esta etapa se relacionó sentimentalmente son Raquel Perera, quien era parte de su equipo de trabajo. Mi marciana fue inspirada en ella. También, le hizo un tributo al ámbito musical, con La música no se toca; y celebró su aniversario en la industria, con Yo te traigo… 20 años. Otros temas exitosos fueron: Se vende, Camino de rosas y No me compares. [emb

5. + es +, el concierto

El gran concierto de celebración del vigésimo aniversario del lanzamiento de Más, fue documentado en video y en audio, con esta grabación. Destacaron los duetos: Aquello que me diste (feat. Pablo López), Hoy que no estás (feat. Dani Martín), La fuerza del corazón (feat. Laura Pausini) y Siempre es de noche (feat. Miguel Poveda).

Influencias musicales de Alejandro Sanz

El flamenco hizo eco en el alma del madrileño desde muy pequeño, cuando escuchaba los discos de Camarón y Paco de Lucía. Este último fue como otro padre para él, tuvieron una convivencia muy cercana.

“Para mí, la forma de tocar de Paco es probablemente el mayor de los amores que yo haya vivido en mi vida”, comentó Sanz en el programa Mi casa es la tuya.

En 2014 murió el flamenco Paco de Lucía, lo que tomó por sorpresa a Alejandro, quien apenas unos días antes había conversado con él.

“Mucha gente te dice cuando pierdes a alguien que, ‘hay que despedirte’. Y yo… ¿Por qué? ¿Por qué voy a despedirme? Y, ¿por qué voy a olvidar algo que ha sido tan importante en mi vida? Si mi vida no es más que esos momentos y los que vengan”, comentó también a Bertín Osborne.

Una anécdota que Alejandro Sanz cuenta recurrentemente es que, alguna vez jugó un partido de futbol con Paco de Lucía. Cansados, decidieron ir por una bebida, y una persona los saludó y les dijo: “Alejandro Chan y Paco de Luchía”. Desde ese día, el padre del flamenco apodó como Chan a Sanz.

Alejandro Sanz y Shakira... Y otros duetos

A lo largo de su carrera musical, Alejandro ha realizado colaboraciones con decenas de artistas, de la talla de Tony Bennett, Pablo López, Residente, Antonio Orozco, Laura Pausini, Miguel Bosé, Paul Donés, Shakira, The Corrs, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Paty Cantú, Mario Domm, Lena, Armando Manzanero, Malú, la Niña Pastori, entre otras estrellas internacionales.

La cumbre de la carrera de Alejandro Sanz

Es difícil definir cuál es la cima de un artista que sigue conquistando el mundo con cada uno de sus proyectos. Desde nuevos éxitos discográficos, singles, duetos, conciertos alrededor del mundo, libros autobiográficos, documentales, reality shows, premios, proyectos filantrópicos, etc. Sin embargo, un periodo especial en el que el Alejandro Sanz recibió homenajes internacionales fue alrededor del año 2017.

Concierto + es +

En alusión a su disco Más (1996), el cual cumplió su vigésimo aniversario, el autor de la canción Amiga mía celebró un concierto único el 24 de junio de 2017. Lo llamó + es +; fue un tributo a varias de las canciones que le han abierto los corazones de sus millones de fans. En este recital hizo duetos en cada canción, a la que le realizó ajustes musicales para darles un nuevo aire. Abrió el espectáculo con Hoy que no estás -con Dani Martín-, seguida de Aquello que me diste (Feat. Pablo López), La fuerza del corazón (Feat. Laura Pausini) y Quisiera ser (Feat. Juanes). [emb

Los preparativos del gran día...

Cabe mencionar que, un mes previo a la gran fiesta musical, el también gaditano hizo una concentración con su equipo de trabajo en su finca de Jarandilla de la Vera, en Extremadura, España. Logró juntar a las dos bandas, la que tenía en 1998 y la actual, para fusionar el talento.

“Esto no es un ensayo más. Es un especie de retiro para que podamos ensayar a gusto, tranquilos; y también para crear esa atmósfera de que estamos juntos en esto. Que no se trata de un cantante con 20 músicos”, comentó en el documental de este gran evento.

¿Cuántos años tiene Alejandro Sanz? Ya no cumple años, cumple éxitos...

En total, Alejandro Sanz ha publicado 17 álbumes, ya contando los sencillos, de los cuales ya superó los 25 millones de discos vendidos. Además, todos obtuvieron la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Además, es el artista español con mayor número de Premios Grammy, con 24 en total. De los cuales, son 21 Premios Grammy Latinos y 3 Premios Grammy.

Otros galardones...

2010: Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes

Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes 2013: Distinguido con el título Honoris Causa

Distinguido con el título 2013: Declararon el 30 de abril como el Día de Alejandro Sanz, en Los Ángeles, EUA. La concejala Jan Perry, lo decretó así durante un evento en honor a Sanz.

Declararon el 30 de abril como el Día de Alejandro Sanz, en Los Ángeles, EUA. La concejala Jan Perry, lo decretó así durante un evento en honor a Sanz. 2017: Fue honrado por la Academia Latina de la Grabación

Fue honrado por la 2019: La alcaldía del distrito municipal de Verón entregó las Llaves de la Ciudad de Punta Cana a Sanz, por ser un embajador de la unión de la música en Latinoamérica.

La alcaldía del distrito municipal de Verón entregó las a Sanz, por ser un embajador de la unión de la música en Latinoamérica. 2019: Una calle de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, fue renombrada para ponerle el nombre de Alejandro Sanz .

Una calle de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, fue renombrada para ponerle el nombre de . 2020: En un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid, puente de la M-30 fue nombrado Corazón Partío.

Documentales sobre la vida y obra del madrileño

Lo que fui es lo que soy (2018)

Este documental fue realizado alrededor del concierto de aniversario de + es +. Contaron dos historias entrelazadas: lo que iba ocurriendo previo al gran día y relataron la biografía de este español con alma gaditana. El material está disponible en Netflix. [emb

#LaGira de #ElDisco (2019)

Por otra parte, uno de los directos de su más reciente tour de conciertos #LaGira de #ElDisco lo realizó en el escenario del Wanda Metropolitano de Madrid. Fueron 55 mil almas coreando sus canciones el 15 de junio de 2019. Son dos capítulos, el primero es el recital; el segundo, el detrás de cámaras del live. En esta segunda parte, los artistas invitados relatan cómo fue su experiencia al participar en duetos junto al maestro Sanz. También se vuelve algo más personal, pues revelan sentimientos y emociones entrañables alrededor de su colega y amigo, Alejandro.

Una vida, una cena (2019)

Aunque, el cantautor de Viviendo de prisa no fue el protagonista de esta serie de seis capítulos; sí fue el invitado especial del anfitrión. Y es que, el prestigioso chef tres estrellas Michelin, Quique Dacosta, plasmó la esencia y recuerdos de sus amigos. Si eres fan de estos astros, tienes que ver: Una vida, una cena. [emb

El mundo fuera (2020)

Es un documental colaborativo dirigido por los realizadores Charlie Arnaiz, Alberto Ortega y Oscar Garcia Blesa. Muestra un antes y un después en la vida cotidiana, tras el confinamiento global impuesto por la pandemia del coronavirus Covid 19. El español lanzó la propuesta a sus fans alrededor del mundo, para que le enviaran un video de cómo estaban viviendo el confinamiento. Puedes leer: ¡La nueva mascota de Alejandro Sanz se llamará Frida!

Reality show musicales

Por otra parte, aunque no es un documental, ni el protagonista es Alejandro, el cantautor de No es lo mismo ha participado en varias ediciones de La Voz, tanto en España, como en México. También en otro certamen llamado La Banda, realizado en EUA. En cada una de esas participaciones se ha mostrado empático con los concursantes y les ha compartido su experiencia.

Libros de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz. #VIVE

El experto musical Óscar García Blesa, ejecutivo discográfico que vivió de cerca la creación del disco Más, escribió este libro. Relata los momentos compartidos con Sanz, los cuales son muchos en una amistad de más de 20 años. Además, este ejemplar tiene testimonios de más de doscientas personalidades relevantes en la vida del artista. Participaron sus amigos Joan Manuel Serrat, Penélope Cruz, Rafael Nadal, Jorge Ramos, Alicia Keys, entre otros. Y por supuesto, vienen relatos narrados por el propio Alejandro. Puedes leer: El feliz mensaje que dejó Alejandro Sanz a Jaydy Michel

Manos, un libro de Alejandro Sanz

Este ejemplar contiene alrededor de 400 fotografías inéditas del cantautor de Los dos cogidos de la mano. Jaume de Laiguana fue el fotógrafo encargado de levantar este material. Es una producción de sólo 250 libros hechos de forma artesanal. En la portada lucen las manos de Alejandro, en relieve. Para los fans es un tesoro encuadernado.

Proyectos filantrópicos de Alejandro Sanz

El primer acto público en pro de una causa social fue el concierto de Navidad (1991) que dio en el Pabellón de los Deportes del Real Madrid. La condición para entrar era que cada persona tenía que llevar un regalo para un niño. Todo lo recaudado lo entregaron a Unicef. ¡El éxito fue brutal! Alejandro siguió involucrado en causas sociales con organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace. De hecho, fue parte del movimiento Salva el ártico; incluso, en un evento presidencial de EUA, él mismo le entregó una carta petición al entonces Presidente Barack Obama.

Más acciones filantrópicas de Alejandro Sanz...

También hizo colaboraciones con Médicos Sin Fronteras, Save The Children, entre otras organizaciones. Actualmente, Sánchez Pizarro y la actriz Penélope Cruz están promoviendo una iniciativa en España. Se trata de un movimiento, de la mano de la Cruz Roja, para llevar alimentos y productos de higiene a personas afectadas por el coronavirus. Puedes leer: Alejandro Sanz interrumpe concierto para defender a una mujer [emb

Producción discográfica de Alejandro Sanz

Viviendo de prisa (1990)

Principales temas: Los dos cogidos de la mano, Pisando fuerte, Lo que fui es lo que soy, Viviendo deprisa y Se le apagó la luz.

Si tú me miras (1993)

Principales temas: Si tú me miras, Tu letra podré acariciar, Como te echo de menos y Qué no te daría yo.

Básico (1993)

Principales temas: Mi primera canción, Pisando fuerte, Si tú me miras, Los dos cogidos de la mano, Se le apagó la luz y Viviendo deprisa.

3 (1995)

Principales temas: La fuerza del corazón, Mi soledad y yo, Quiero morir en tu veneno y ¿Lo ves? Esta es una de las interpretaciones más emotivas de Alejandro Sanz, a quien se le quiebra la voz en uno de los versos, con Mi soledad y yo. [emb

Sigamos con la discografía de Sanz...

Más (1996)

Principales temas: Y, ¿si fuera ella?, Corazón partío, Simpre es de noche, Amiga mía, Si hay dios... y Aquello que me diste.

El alma al aire (1999)

Principales temas: Cuando nadie me ve, Quisiera ser, Para que me quieras, El alma al aire y Una noche (con The Corrs).

MTV unplugged (2001)

Principales temas: Y sólo se me ocurre amarte, Aprendiz y Todo es de color.

No es lo mismo (2002)

Principales temas: No es lo mismo, Regálame la silla donde te esperé, Eso y Labana.

Grandes éxitos (2003)

Principales temas: Tú no tienes alma, Cuando sea espacio, Es algo personal (demo), Seremos libres (demo) y Cai (con Niña Pastori).

El tren de los momentos (2005)

Principales temas: A la primera persona, Se lo dices tú, Donde convergemos y Te lo agradezco, pero no.

Paraíso express (2008)

Principales temas: Desde cuándo, Looking for paradise (feat. Alicia keys), Lola soledad y Mala.

La música no se toca (2011)

Principales temas: No me compares, La música no se toca, Camino de rosas, Mi marciana, Se vende y Yo te traigo...20 años.

La música no se toca -en vivo- (2012)

Principales temas: This game is over (feat. Emeli Sandé & Jamie Fox), Desde cuándo (feat. Malú), Mi soledad y yo (feat. David Bisbal) y Yo te traigo... 20 años (feat. Jamie Cullum).

Sirope (2015)

Principales temas: Un zombie a la intemperie, Capitán tapón, A que no me dejas y Suena la pelota (feat. Juan Luis Guerra).

Sirope -en vivo- (2015)

Principales temas: Quisiera ser (feat. Vanesa Martín), No me compares (feat. Pablo López), Un zombie a la intemperie (feat. Zucchero), Baila morena (feat. Zucchero) y El cuaderno de alba.

+ es +, el concierto en directo

Principales temas: Hoy que no estás (feat. Dani Martín), Aquello que me diste (feat. Pablo López), La fuerza del corazón (feat. Laura Pausini) y He sido tan feliz contigo / El alma al aire / Regálame la silla donde te esperé/ Hoy llueve, hoy duele (feat. Pablo alborán).

#ElDisco

Principales temas: El Trato, Mi Persona Favorita (Alejandro Sanz & Camila Cabello), No Tengo Nada y Back in the City.

Así es Alejandro Sanz...

Alejandro Sanz es más que un cantante pop, es un músico completo, un artista con mucho arte. Este 18 de diciembre de 2020 cumple 52 años y sigue creando proyectos para despeinar más almas, como lo dice en sus conciertos: "¡Despéinense! ¡Vivir, despeina!”. Por: Laura Islas (@LauraIslasG) Te interesa: Alejandro Sanz demuestra la fortaleza de sus genes [emb

nA[/embed] Te interesa: Captan a Alejandro Sanz con una modelo cubana

Alejandro Sanz y Marc Anthony estrenan ‘Deja que te bese’

