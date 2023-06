Las mujeres que fueron pareja del príncipe William antes de su boda con Kate Middleton

Antes de casarse con Kate Middleton, el príncipe William tuvo algunas parejas que emocionaron –y hasta conmocionaron– a todos en el Reino Unido.

Sin duda alguna, el romance del príncipe William y Kate Middleton parece salido de un auténtico cuento de hadas. Sin embargo, como en toda mágica historia de amor, hubo un momento en el que parecía que el heredero al trono británico terminaría sus días con otra persona. De hecho, a lo largo de su vida, el príncipe William tuvo muchas parejas que llamaron la atención de todos en su reino. Algunas por la seriedad que tomó su relación y otras por el halo de misterio que caracterizó el vínculo de estas mujeres con el hijo de Carlos III y Diana Spencer.

Las parejas del príncipe William antes de casarse con Kate Middleton: novias, exes y amantes

Cualquiera que conozca la historia de amor del príncipe William y Kate Middleton sabrá que ambos están hechos el uno para el otro.

Después de conocerse mientras estudiaban en la Universidad de St. Andrews, William y Kate iniciaron un romance que sobreviviría a todo, incluso a un pequeño break que solo sirvió para comprobar que era el uno para el otro.

En 2010 se comprometieron y llegaron al altar un año después, en una de las bodas reales más espectaculares de todos los tiempos. Casi dos años después de su encuentro nupcial nació su primer hijo: George. A él se unieron Charlotte en 2015 y Louis en 2018. La familia estaba completa.

Pero, ¿quiénes fueron pareja del príncipe William antes de que todo esto sucediera?

Rose Farquhar

La actriz y cantautora Rose Farquhar es señalada por todos como el primer gran amor del príncipe William. De acuerdo con la escritora Katie Nicholl, la joven –hija de Ian Farquhar, mozo de caballos de la fallecida reina Isabel II– conoció al príncipe en su infancia y fue hasta que ambos llegaron a la adolescencia que probaron el amor con un “romance tierno e inocente”.

Sobre las condiciones en las que terminó el amorío se sabe poco, pero es posible que hayan terminado en los mejores términos. De hecho, Rose fue una de las invitadas a la boda de William y Kate; por su parte, el príncipe de Gales asistió al encuentro nupcial de Rose –participante del programa ‘The Voice UK’ en 2016– en diciembre de 2022.

Davina Duckworth-Chad

En 1999, el diario The Daily Mail soltó una enorme bomba que sacudió a la monarquía británica: el príncipe William estaba saliendo con Davina Duckworth-Chad, su prima segunda. Según detallaba el medio, ambos se habían enamorado durante un viaje por el mar Egeo en 1999.

El posible romance escandalizó a los amantes de las buenas costumbres inglesas, quienes esperaban que los tiempos en los que la monarquía era un asunto de familia –literalmente– habían quedado atrás. Al parecer así fue, pues el affaire entre William y Davina no continuó más allá de unas semanas.

Jecca Craig

Un año antes de embarcarse en sus estudios universitarios, el príncipe William realizó un viaje por África que le dejó más que buenos recuerdos. En el libro ‘Brothers and Wives’, el escritor Christopher Anderson señala que William conoció a la joven Jecca Craig mientras ésta visitaba a sus familiares en una reserva keniana.

El click entre ambos fue inmediato y comenzaron un breve romance. Este no progresó, más el vínculo entre ambos se hizo cada vez más fuerte, al grado que Jecca se convirtió en una de las amigas más cercanas de William. De hecho, la cercanía entre ambos incomodó a Kate Middleton al inicio de su romance con su ahora esposo.

Arabella Musgrave

Un partido de polo fue el escenario perfecto para que el príncipe William conociera a otra de sus fugaces exnovias. En 2001, el hijo de Carlos III y Lady Diana entabló un curioso romance con Arabella Musgrave que duró que éste entró a la Universidad de St. Andrews.

Arabella Musgraves y su esposo George Galliers-Pratt en 2014 Getty Images

El haber terminado su relación con el príncipe no significó que Arabella –hoy convertira en PR de la marca Gucci– se alejara de él. A los pocos meses, Musgrave inició una apasionada relación con James Tollemache, amigo de William. Fuentes aseguran que Kate no estaba de acuerdo en que su novio siguiera siendo amigo de una de sus ex, pero las cosas se fueron calmando cuando Middleton fue testigo del amor que existía entre Arabella y James.

Carly Massy-Birch

Kate Middleton no ha sido la única mujer que ha dado una segunda oportunidad a William en el amor. Arabella también rompió con él justo a su entrada a St. Andrews. Allí es donde entreó Carly Massy-Birch, quien fue novia del príncipe hasta que terminó con ella para regresar con Musgrave.

En 2010, Massy-Birch recordó su romance con “Wills” (como le dicen sus amigos) y dijo a Vanity Fair que este fue solo un romance universitario normal: “Nos llevamos bien, pero creo que nos habríamos llevado bien incluso si no hubiera habido nada romántico. Era una cosa muy universitaria, solo un romance universitario normal”.

Olivia Hunt

La relación que existió entre el príncipe William y Olivia Hunt es tan extraña que muchos han considerado no referirse a ella como un noviazgo. Una fuente dijo a The Daily Mail que el príncipe de Gales estaba comenzando a salir con Olivia cuando conoció a Kate Middleton. De la nada, cualquier interés en la chica se evaporó. “Cuando Kate apareció en escena, Olivia se alejó bastante rápido”, contó.

Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe

En 2007, Kate Middleton y el príncipe William tomaron un descanso de su relación. Fue justo en el verano y el heredero al trono aprovechó su breve soltería para irse de viaje con sus amigos a las islas de Grecia. Pero ellos no fueron los únicos que acompañaron al caballero inglés. La guapa Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe estuvo con William durante todo el viaje, provocando que se encendieran los rumores de romance.

Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe y su esposo Sam Bronson, en un evento en 2015 Getty Images

En aquellas épocas, una fuente cercana comentó que Kate sabía sobre el interés de su novio y había permitido el viaje: “Iría tan lejos como para decir que William dejó a Kate porque pensó que tenía una oportunidad con Isabella. Y Kate lo sabía”. Según esa misma persona, William llegó al grado de proponerle matrimonio a Isabella en repetidas ocasiones durante el verano, pero ella lo rechazó al considerar que podría afectar su carrera como actriz. El resto es parte de una romántica historia de amor.