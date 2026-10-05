Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Josh Heuston y Mika Abdalla debutan como pareja en la Semana de la Moda de París

Los protagonistas de Off Campus hicieron su primera aparición pública como pareja durante el desfile Primavera/Verano 2027 de Valentino, después de meses de rumores sobre su romance.

Octubre 04, 2026 • 
Tania Franco
Josh Heuston y Mika Abdalla debutan como pareja en la Semana de la Moda de París

Josh Heuston y Mika Abdalla debutan como pareja en la Semana de la Moda de París

Jacopo Raule/Getty Images for Valentino

Josh Heuston y Mika Abdalla acapararon las miradas este 4 de octubre al asistir juntos al desfile Primavera/Verano 2027 de Valentino, donde hicieron su debut público como pareja. Los actores, quienes forman parte del elenco de Off Campus, la adaptación de las novelas de Elle Kennedy para Prime Video, llegaron juntos al evento celebrado en la capital francesa, marcando un nuevo capítulo en su relación.

La química fuera entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de "Off Campus"

IG: Off Campus.

Te podría interesar: ¡Allie y Dean continuarán el romance! Todo lo que sabemos de la segunda temporada de “Off Campus”.

¿Cómo comenzó su historia de amor?

Josh Heuston y Mika Abdalla se conocieron durante el rodaje de Off Campus, serie en la que interpretan a Justin Kohl y Allie Hayes. Aunque su relación ya había sido reportada, su asistencia al desfile de Valentino representó su primera aparición pública como pareja en un evento de moda.

Los rumores sobre su romance comenzaron a circular en junio de 2026, poco después de que Mika terminara su compromiso con Jake Short. Posteriormente, sus apariciones juntos, incluidas fotografías en Vancouver, alimentaron las especulaciones entre los seguidores de la producción.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Elon Musk y Shivon Zilis terminan su relación tras cinco años juntos: ¿qué pasó?
Entretenimiento
Elon Musk y Shivon Zilis terminan su relación tras cinco años juntos: ¿qué pasó?
Octubre 02, 2026
 · 
Tania Franco
Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?
Entretenimiento
Dakota Johnson se desmayó en brazos de Josh Hartnett durante el rodaje de Verity: ¿qué le pasó?
Octubre 02, 2026
 · 
Tania Franco
Cher
Entretenimiento
La mansión de Cher en Malibú y su misterioso encuentro con un fantasma del pasado
Octubre 02, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
El papel más perturbador de Dakota Johnson: la película de terror que la llevó a terapia
Entretenimiento
El papel más perturbador de Dakota Johnson: la película de terror que la llevó a terapia
Octubre 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Galilea Montijo anuncia su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio
Entretenimiento
Quién es Fernando Reina, el ahora ex esposo de Galilea Montijo y padre de su hijo Mateo
Él es el ahora ex esposo de Galilea Montijo, con quien estuvo casada por 11 años.
Marzo 10, 2023
 · 
Redaccion
Leo Encinas Cruz, quién es el hijo mayor de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood
Entretenimiento
Leo Encinas Cruz: quién es el hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem que debuta en Hollywood
A sus 15 años, Leo Encinas Cruz, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en Hollywood en La bola negra, donde comparte crédito con su madre.
Octubre 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso
Entretenimiento
¡Nadie nos va a extrañar tendrá tercera temporada! Todo sobre su regreso
Se confirmó la renovación de la exitosa serie mexicana. Los Súper Amigos regresarán con nuevas historias después de terminar la preparatoria y la producción comenzará en 2027.
Octubre 01, 2026
 · 
Tania Franco
El gran amor de Janis Joplin
Entretenimiento
El gran amor de Janis Joplin
Octubre 10, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García