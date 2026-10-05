Josh Heuston y Mika Abdalla debutan como pareja en la Semana de la Moda de París

Josh Heuston y Mika Abdalla acapararon las miradas este 4 de octubre al asistir juntos al desfile Primavera/Verano 2027 de Valentino, donde hicieron su debut público como pareja. Los actores, quienes forman parte del elenco de Off Campus, la adaptación de las novelas de Elle Kennedy para Prime Video, llegaron juntos al evento celebrado en la capital francesa, marcando un nuevo capítulo en su relación.

IG: Off Campus.

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¿Cómo comenzó su historia de amor?

Josh Heuston y Mika Abdalla se conocieron durante el rodaje de Off Campus, serie en la que interpretan a Justin Kohl y Allie Hayes. Aunque su relación ya había sido reportada, su asistencia al desfile de Valentino representó su primera aparición pública como pareja en un evento de moda.

Los rumores sobre su romance comenzaron a circular en junio de 2026, poco después de que Mika terminara su compromiso con Jake Short. Posteriormente, sus apariciones juntos, incluidas fotografías en Vancouver, alimentaron las especulaciones entre los seguidores de la producción.