Más allá del camino: la nueva visión del lujo según INFINITI

En un encuentro que combinó elegancia automotriz con la creatividad culinaria, INFINITI nos invitó a conocer la nueva QX60 2026 en compañía de Francisco Soto Pineda, Director general de INFINITI México, LAC e Israel, y Gabriela Ruiz Lugo, reconocida chef mexicana y embajadora de INFINITI. La cita fue en el restaurante Carmela y Sal, en Lomas Virreyes, Ciudad de México, donde ambos personajes nos hablaron sobre sofisticación, innovación y experiencias auténticas, tanto al volante como en la cocina.

Para Francisco Soto Pineda, quien recién asumió la dirección de INFINITI, este nuevo capítulo representa un reto apasionante: consolidar los logros de la marca y seguir elevando la experiencia premium que ofrece a sus clientes. Bajo su liderazgo, INFINITI ha apostado por transformar la movilidad en un acto sensorial: “Hoy más que hablar de crecimiento, nuestra visión está puesta en generar experiencias con nuestros clientes y estandarizarlas en todo el país. Queremos que cada interacción con la marca sea auténtica y genuina”, compartió.

El crecimiento récord de 16.1% en ventas durante 2025 demuestra que la estrategia está funcionando, sin embargo, Francisco Soto Pineda subraya que las cifras son consecuencia de un trabajo enfocado en innovación, atención al detalle y conexión con el cliente. La renovación del portafolio, con la QX60 2026 como estrella, busca crear un vínculo tangible entre lujo y confianza: cada trayecto debe ser una experiencia memorable, segura y confortable.

“La experiencia del cliente hoy va más allá de la entrega de un vehículo; la postventa se convierte en un pilar de lujo, ofreciendo flexibilidad, inmediatez y atención personalizada. Nuestro objetivo es acompañar al cliente en cada momento, incluso en la era digital”, explica Francisco Soto Pineda, quien destaca además la particularidad del consumidor mexicano: exigente, detallista y dispuesto a involucrarse en experiencias a la medida.

En paralelo, Gabriela Ruiz Lugo, anfitriona de este encuentro y embajadora de la QX60 2026, encontró en INFINITI una filosofía cercana a su propio enfoque profesional: autenticidad, sofisticación y equilibrio. Para la chef, conducir la QX60 es tan placentero como llevar su cocina: “Estar bien conmigo misma, con mi familia y con mi trabajo es un lujo en sí mismo. La QX60 me permite moverme de la cocina a una junta o al colegio de mi hija con comodidad y seguridad; cada trayecto se convierte en memorable”.

El paralelismo entre la experiencia premium de INFINITI y la cocina contemporánea se vuelve evidente en su enfoque sensorial. Gabriela resalta la importancia del origen y la calidad de los ingredientes, así como la atención a los detalles: “Un buen producto, cuidado y sostenido desde su origen, genera experiencias memorables. Esto es lo mismo que hace INFINITI con sus materiales y acabados: cada detalle importa”.

Gaby también destaca la responsabilidad y autenticidad que implica representar una marca de lujo: “Construir una trayectoria es un motivo de orgullo y de responsabilidad. Lo que hacemos, ya sea en la cocina o en un negocio, debe reflejar propósito, estilo propio y resiliencia”.

El encuentro dejó claro que el lujo de INFINITI no se limita a la carretera; se extiende a cada decisión, cada interacción, cada momento vivido. Con una visión que combina innovación, sustentabilidad y experiencia humana, la marca y su embajadora demuestran que el verdadero lujo se percibe en los detalles, se vive en los sentidos y se comparte con quienes más apreciamos.