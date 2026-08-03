Jennifer Lopez disfruta de unas vacaciones con sus hijos en Italia antes de que comiencen la universidad

La cantante y actriz estadounidense compartió fotos inéditas de sus vacaciones familiares, un recorrido que marca uno de los últimos momentos juntos antes de que ambos comiencen una nueva etapa en la universidad este otoño.

La intérprete de On the Floor publicó un carrusel de fotos en Instagram acompañado del mensaje, “Road tripping with muy coconuts before they head off the college” (viajando por carretera con mis cocos antes de que se vayan a la universidad).

Durante su estancia, Jennifer Lopez y sus hijos visitaron varios de los lugares más famosos del país europeo. En las imágenes aparecen paseando por calles históricas, disfrutando de restaurantes, haciendo compras y tomándose fotos familiares.

El viaje tiene significado especial para JLO, ya que Max y Emme, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, están por iniciar sus estudios universitarios.

Hace unas semanas, la artista reveló que ambos fueron aceptados en todas las universidades a las que aplicaron y obtuvieron becas académicas, motivo por el que expresó sentirse orgullosa.

Días antes, la cantante también fue captada recorriendo Roma, donde visitó el Coliseo, degustó helado italiano y caminó por la exclusiva Vía Condotti.