Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan

Tom Holland está convencido de que las manifestaciones funcionan. A lo largo de los años, el británico ha repetido en distintas entrevistas que suele expresar en voz alta aquello que desea, convencido de que, tarde o temprano, terminará sucediendo. Lo curioso es que, al revisar su trayectoria, muchas de esas declaraciones acabaron convirtiéndose en realidad.

Realmente creo en la manifestación y he tenido muchísima suerte en mi vida. Parece que, si quiero algo, solo tengo que decirlo en una entrevista y un par de años después se hace realidad. Tom Holland

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Manifestaciones de Tom Holland que se cumplieron:

1. “Quizá Spider-Man... dentro de diez años”

Lo dijo: alrededor de 2012-2013, antes de unirse al Universo Marvel. Cuando le preguntaron qué superhéroe le gustaría interpretar, respondió:

“Quizá Spider-Man.”

Se cumplió en: 2015, cuando fue elegido por Marvel Studios y Sony para convertirse en el nuevo Peter Parker. Debutó en Captain America: Civil War en el 2016 y después protagonizó cuatro películas en solitario del héroe.

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2. “Mi primer crush famosa fue Zendaya”

Antes incluso de conocerla personalmente, Tom mencionó a Zendaya como su primer “celebrity crush”. Hoy, su esposa.

Se cumplió en: Ambos comenzaron a trabajar juntos en Spider-Man: Homecoming, en el 2016, iniciaron una relación años después y finalmente se casaron en 2026, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de Hollywood.

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3. “Hay muchos directores con los que quiero trabajar... Christopher Nolan”

Durante varias entrevistas, Holland confesó que uno de sus mayores sueños era trabajar con el director británico.

Se cumplió en: 2026, cuando Christopher Nolan lo eligió para interpretar a Telémaco en The Odyssey, una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

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4. “Si pudiera actuar con tres actores elegiría a Anne Hathaway”

Cuando le preguntaron con quién le gustaría compartir pantalla, una de sus respuestas fue Anne Hathaway.

Se cumplió en: También en La Odisea, donde ambos forman parte del elenco dirigido por Christopher Nolan. Hathaway interpreta a Penélope y Holland a Telémaco.

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5. “Mi videojuego favorito es Uncharted”

En una entrevista años antes de protagonizar la adaptación cinematográfica, Tom Holland confesó que era un gran fan del videojuego Uncharted. Incluso reveló que pasó gran parte de los descansos durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming jugando Uncharted 4, al punto de que el equipo tenía que ir a buscarlo a su tráiler para volver al set.

Se cumplió en: 2022, cuando dio vida a Nathan Drake en la película Uncharted.

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Para Tom Holland, la manifestación lo ha acompañado algunos de los momentos más importantes de su vida. Convertirse en Spider-Man, casarse con Zendaya, trabajar con Christopher Nolan, compartir pantalla con Anne Hathaway y protagonizar la adaptación de uno de sus videojuegos favoritos son coincidencias que el actor prefiere llamar sueños cumplidos.