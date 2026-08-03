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Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan

A lo largo de los años, el actor ha bromeado con que basta decir sus sueños en una entrevista para que se hagan realidad. Y, viendo su carrera, parece que no exageraba. Estas son las veces en las que sus deseos terminaron convirtiéndose en realidad.

Agosto 03, 2026 • 
Tania Franco
Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan

Getty Images.

Tom Holland está convencido de que las manifestaciones funcionan. A lo largo de los años, el británico ha repetido en distintas entrevistas que suele expresar en voz alta aquello que desea, convencido de que, tarde o temprano, terminará sucediendo. Lo curioso es que, al revisar su trayectoria, muchas de esas declaraciones acabaron convirtiéndose en realidad.

Realmente creo en la manifestación y he tenido muchísima suerte en mi vida. Parece que, si quiero algo, solo tengo que decirlo en una entrevista y un par de años después se hace realidad.
Tom Holland
Telémaco — Tom Holland - Quién es quién en La Odisea

Getty Images

Manifestaciones de Tom Holland que se cumplieron:

1. “Quizá Spider-Man... dentro de diez años”

Lo dijo: alrededor de 2012-2013, antes de unirse al Universo Marvel. Cuando le preguntaron qué superhéroe le gustaría interpretar, respondió:

“Quizá Spider-Man.”

Se cumplió en: 2015, cuando fue elegido por Marvel Studios y Sony para convertirse en el nuevo Peter Parker. Debutó en Captain America: Civil War en el 2016 y después protagonizó cuatro películas en solitario del héroe.

Manifestaciones de Tom Holland que se cumplieron:

WCGLA/Mega/GC Images

2. “Mi primer crush famosa fue Zendaya”

Antes incluso de conocerla personalmente, Tom mencionó a Zendaya como su primer “celebrity crush”. Hoy, su esposa.

Se cumplió en: Ambos comenzaron a trabajar juntos en Spider-Man: Homecoming, en el 2016, iniciaron una relación años después y finalmente se casaron en 2026, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de Hollywood.

Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan

Getty Images.

3. “Hay muchos directores con los que quiero trabajar... Christopher Nolan”

Durante varias entrevistas, Holland confesó que uno de sus mayores sueños era trabajar con el director británico.

Se cumplió en: 2026, cuando Christopher Nolan lo eligió para interpretar a Telémaco en The Odyssey, una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

El impactante truco de 'La Odisea' que dejó sin palabras a Tom Holland y Anne Hathaway

IG: Odyssey Movie

4. “Si pudiera actuar con tres actores elegiría a Anne Hathaway”

Cuando le preguntaron con quién le gustaría compartir pantalla, una de sus respuestas fue Anne Hathaway.

Se cumplió en: También en La Odisea, donde ambos forman parte del elenco dirigido por Christopher Nolan. Hathaway interpreta a Penélope y Holland a Telémaco.

El impactante truco de 'La Odisea' que dejó sin palabras a Tom Holland y Anne Hathaway

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

5. “Mi videojuego favorito es Uncharted”

En una entrevista años antes de protagonizar la adaptación cinematográfica, Tom Holland confesó que era un gran fan del videojuego Uncharted. Incluso reveló que pasó gran parte de los descansos durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming jugando Uncharted 4, al punto de que el equipo tenía que ir a buscarlo a su tráiler para volver al set.

Se cumplió en: 2022, cuando dio vida a Nathan Drake en la película Uncharted.

Las manifestaciones de Tom Holland que sí se cumplieron: de Zendaya a Christopher Nolan

Carlos Alvarez/Getty Images

Para Tom Holland, la manifestación lo ha acompañado algunos de los momentos más importantes de su vida. Convertirse en Spider-Man, casarse con Zendaya, trabajar con Christopher Nolan, compartir pantalla con Anne Hathaway y protagonizar la adaptación de uno de sus videojuegos favoritos son coincidencias que el actor prefiere llamar sueños cumplidos.

Tom Holland Zendaya Anne Hathaway Spider Man Christopher Nolan
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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