La boda de Dove Cameron y Damiano David reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja en la Toscana, pero entre los invitados estuvieron Victor y Libby Boyce, padres de Cameron Boyce, y Maya Boyce, hermana del fallecido actor, asistieron a la celebración. Maya compartió posteriormente fotografías del fin de semana de bodas.

¿Quién era Cameron Boyce?

Cameron Boyce fue un actor y bailarín estadounidense que alcanzó fama desde muy joven como una de las estrellas de Disney Channel. Nacido en Los Ángeles en 1999, fue especialmente conocido por interpretar a Luke Ross en Jessie y a Carlos, hijo de Cruella de Vil, en la saga Descendants. También apareció en películas como Grown Ups y Grown Ups 2, junto a Adam Sandler.

Siete años después de su muerte, la familia de Cameron Boyce acompaña a Dove Cameron en su boda IG: @DoveCameron

Boyce murió el 6 de julio de 2019, a los 20 años, a causa de SUDEP, siglas en inglés de muerte súbita inesperada en la epilepsia. Tras su fallecimiento, su familia creó The Cameron Boyce Foundation para mantener vivo su legado y trabajar en educación y concientización sobre la epilepsia y SUDEP.

Siete años después de su muerte, la familia de Cameron Boyce acompaña a Dove Cameron en su boda IG: @mayaboyce

Siete años después de su muerte, el vínculo entre Dove y la familia Boyce continúa. Victor, Libby y Maya viajaron a Italia para formar parte de las celebraciones por el matrimonio de la actriz con Damiano David. En las imágenes compartidas por Maya se puede ver a la familia posando junto a Dove durante el fin de semana.