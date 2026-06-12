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Quién es Julián Quiñones, el futbolista que anotó el primer gol de México en el Mundial

Julián escribió su nombre en la historia del futbol mundial al convertirse en el autor del primer gol durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica

Junio 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El delantero aprovechó un error defensivo del conjunto africano al minuto nueve para definir con precisión y desatar la euforia en un estadio repleto de aficionados, dándole además a la Selección Mexicana una ventaja temprana en el encuentro.

Nacido el 24 de marzo de 1997, en Magüi Payán, Nariño, Colombia, Julián Andrés Quiñones llegó a México siendo muy joven para integrarse a las fuerzas básicas de Tigres. Con el paso de los años construyó una exitosa carrera en la Liga MX, donde defendió las camisetas de Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, conquistando múltiples títulos y consolidándose como uno de los delanteros más conocidos del futbol mexicano.

En octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana y posteriormente recibió la autorización de la FIFA para representar al Tricolor a nivel internacional. Desde entonces se convirtió en un jugador importante para la selección nacional gracias a su velocidad, potencia física y capacidad goleadora.

Tras su exitoso paso por el América, Quiñones emigró al futbol de Arabia Saudita con el Al-Qadshiah, donde continuó destacando como goleador. Antes del Mundial, llegó al torneo en gran momento futbolístico, luego de una temporada en la que figuró entre los máximos anotadores de la liga saudí.

Mundial futbol Selección Mexicana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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