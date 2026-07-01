Esto fue lo primero que hizo Dua Lipa tras regresar de su luna de miel con Callum Turner

Después de poco más de dos años de relación, Dua Lipa y el actor Callum Turner dieron un nuevo paso en su historia de amor al casarse en una íntima ceremonia civil el 31 de mayo en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres. Días más tarde celebraron una segunda boda en Sicilia, rodeados de familiares y amigos, antes de emprender una romántica y lujosa luna de miel por Italia, donde recorrieron destinos como la Costa Amalfitana, Positano, Toscana y Matera, además de disfrutar varios días en Sicilia.

IG: Dua Lipa.

Su regreso a Nueva York

Ahora, apenas unos días después de concluir ese viaje, la estrella del pop fue vista nuevamente en Nueva York, dejando claro que el descanso terminó y que ya está lista para volver al trabajo. La intérprete de Houdini lució un look completamente blanco compuesto por una camiseta sin mangas y pantalones de corte relajado, que complementó con sandalias de tacón, gafas oscuras, un cinturón con detalles metálicos y joyería dorada, fiel a su estilo minimalista con un toque sofisticado.

Que su primera parada haya sido Electric Lady Studios no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes ya especulan que la artista podría estar trabajando en nueva música o afinando los últimos detalles de un próximo proyecto.