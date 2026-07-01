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Miley Cyrus hace realidad un sueño y presenta su propia muñeca Barbie

La cantante y actriz sumó un nuevo logro a su exitosa carrera al presentar oficialmente su propia muñeca de colección

Junio 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La empresa Mattel anunció el lanzamiento de la Barbie Signature Miley Cyrus Collectible Doll, una pieza inspirada en el icónico look que la artista utilizó en el videoclip de Golden Burning Sun, perteneciente a su más reciente etapa musical.

La muñeca, diseñada en colaboración directa con la intérprete de “Flowers”, reproduce con gran detalle el atuendo negro de inspiración rockera que Miley lució en el videoclip, incluyendo una chaqueta con capucha, pantalones de efecto piel, gafas oscuras, tacones negros y un micrófono como accesorio principal.

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El objetivo fue capturar la esencia artística y la personalidad de la cantante a través de cada elemento del diseño.

La nueva muñeca forma parte de la línea dedicada a reconocer a figuras influyentes de la cultura popular, el entretenimiento y la historia. Miley se une a otras celebridades homenajeadas por la icónica marca de juguetes.

miley cyrus
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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